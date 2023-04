Museum Kierling beim Regionalkulturtreffen

Musikschulen und Musikvereine, Volkstanzgruppen, Trachtenvereine, Höfefeste, Festivals, Bühnenvereine, Museumsfrühling, Museen und Sammlungen — über 120 kulturelle Einrichtungen in Niederösterreich waren am 21. April beim Regionalkulturtreffen und der Präsentation „Regionalkultur vielfältig erlebbar“ in St. Pölten vertreten. So auch das Universalmuseum Kierling, das auf den Fotos mit Direktor Christl Chlebecek, Fritz Chlebecek und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Scherenschnitt präsentierte. Mikl-Leitner hob in ihrer Festrede die Wichtigkeit der Freiwilligen hervor: „Ohne diese wären all die kulturellen Leistungen nicht möglich.“

