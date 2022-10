Klosterneuburg: Ein Oktober mit Highlights

Hochkarätiges Kabarett steht am Samstag (8. Oktober) um 20 Uhr im Kellertheater Wiheringerhof am Programm, wenn Florian Scheuba mit seinem „Special Solo“ auftritt.

Special Solo in Klosterneuburg: Florian Scheuba. Foto: Peter Rigaud Foto: Peter Rigaud

Der vielfach preisgekrönte Kabarettist (unter anderem Salzburger Stier 2020, Deutscher Kleinkunstpreis, Österreichischer Kabarettpreis) spielt seine Lieblingstexte aus vierzig Jahren unerschrockenem Kampf an der Satire-Front. Dazu gibt es tagesaktuelle Kommentare, Enthüllungen, Recherchen und Pointen, mit denen Florian Scheuba seinem Ruf als Österreichs führender Investigativ-Satiriker alle Ehre macht.

Das berühmt gewordene „Damokles-Handy“ des Thomas Schmid, autochthon österreichische Corona-Verschwörungstheorien, Armin Assinger als Retter der heimischen Kulturszene und was „alternative Fakten“ mit „vegetarischen Schlachthöfen“ gemeinsam haben – Florian Scheuba hält Witz den Wahnwitzigkeiten der Gegenwart entgegen und beweist dabei, dass Lachen die beste Form der Notwehr ist.

Spagat zwischen bissiger Politsatire und Lachern

„Florian Scheuba weiß zwei Stunden lang bestens und vor allem intelligent zu unterhalten. Dabei gelingt ihm der schwierige Spagat zwischen bissiger Politsatire und Lachern“, befanden die Salzburger Nachrichten.

Auf den 22. November verschoben wurde der Auftritt von Manuel Horeth („Mentale Stärke Tour“), ursprünglich geplant gewesen für Dienstag, 11. Oktober in der Babenbergerhalle. „Der schönste Tag“ mit Angelika Niedetzky findet hingegen wie vorgesehen am Samstag, 15. Oktober im Wilheringerhof statt.

Friedenskerzen und Farbenvielfalt

Unter dem Motto „Light a candle for peace“ geht am Mittwoch, 19. Oktober ein Konzert im Rahmen des Festivals „Klangbrücke“ über die Bühne der Babenbergerhalle. Und am Donnerstag, 20. Oktober gibt es eine sensationelle Vorpremiere im Wilheringerhof: Stefan Jürgens (bekannt als Kommissar Ribarski in der TV-Serie „Soko Wien/Donau“, reüssierte zuletzt bei den Festspielen Reichenau in „Des Teufels General“ von Carl Zuckmayer) präsentiert sein neues Programm „so viele farben“.

„Und wie geht‘s Ihnen so?“, fragen Heilbutt & Rosen im Wilheringerhof und holen damit am Dienstag, 25. Oktober ihren abgesagten Termin vom September nach. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.