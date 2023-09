Bücherei Kierling organisiert eine Reise zu kaiserlichen Orten

Dieser Kulturführer zeigt die wichtigsten Orte des bewegten Lebens einer Kaiserin und schickt einen auf eine Reise zurück in die Vergangenheit.

Im Rahmen einer Matinee am Sonntag, 17. September, um 11 Uhr präsentiert Sabine M. Gruber ihr Buch „111 Sisi-Orte in Europa die man gesehen haben muss“ in der Villa des „museum gugging“. Die Bücherei Kierling veranstaltet die Lesung gemeinsam mit der Bibliothek St. Martin und in Kooperation mit dem „museum gugging“.

Die Autorin liest dazu Auszüge aus dem Buch und erzählt zudem spannende Hintergrundgeschichten über ihre akribischen Recherchen und die Orte, die es nicht ins Buch geschafft haben. Anschließend gibt es Erfrischungen sowie die Gelegenheit, das Buch zu kaufen und von der Autorin signieren zu lassen. Der Eintritt zur Lesung in der Villa ist frei, ein Museumsbesuch zu ermäßigtem Eintritt ist möglich. Um Anmeldung gebeten unter: verleih@bibliothek-kierling.at

Die Autorin Sabine M. Gruber ist seit Beginn der Schließung der Bücherei Kierling die Gastgeberin für den Lesekreis, so dass das letzte Treffen zu Juli Zehs "Über Menschen" in ihrem verwunschenen Garten stattfand.

Der nächste Lesekreis zu Monika Helfers "Die Bagage" ist für Freitag, 29. September, 18.15 Uhr vereinbart. Es sind mehrere Exemplare des Buchs vorrätig. Anmeldung: verleih@bibliothek-kierling.at