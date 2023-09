Sisis Leben anhand von 111 Orten: Neuer Kulturführer vorgestellt

Eine „neue“ Kaiserin Elisabet zeigte die Lesung von Sabine M. Gruber in der Villa in Maria Gugging auf Einladung der beiden Bibliotheken Klosterneuburgs. Ihr Kulturführer „111 Sisi-Orte in Europa, die man gesehen haben muss“ präsentiert das Leben der Kaiserin anhand von interessanten Orten.

Die Autorin und Graphologin überraschte mit Zeichnungen und Schriftbeispielen der jungen Kaiserin zu Beginn der Lesung. Gruber analysierte anhand von Schriftproben die Entwicklung von Kaiserin Elisabeth, bevor sie die zahlreich erschienen Besucherinnen und Besucher auf eine Reise durch Europa entführte und so die Entwicklung von der jungen Kaiserin zur erwachsenen Frau dokumentierte.

Bibliothek st. martin-Leiterin bedankte sich bei Autorin Sabine M. Gruber für die Lesung. Foto: privat

Jeder der 111 Orte wurde aufgrund von detaillierten Recherchen über das Leben der Kaiserin ausgewählt und von Sabine M. Gruber und ihrem Mann vorab besucht und fotografiert. Er fungierte bei der Lesung auch als Assistent, der die Bilder auf die Leinwand zauberte, was die ausgewählten Orte sehr anschaulich machte. Jeder der beschriebenen Orte zeigt nicht nur den Sisi-Ort, sondern einen bestimmten Aspekt im Leben der Kaiserin. So entstand im Laufe der Lesung ein Bild der Kaiserin in den Köpfen des Publikums.

Beim anschließenden Gespräch auf der Terrasse vor der Villa genossen die Gäste die Herbstsonne, eine Erfrischung und das eine oder andere Brötchen. Sabine M. Gruber signierte viele ihrer „111 Orte-Bücher“.

Die Kolleginnen und Kollegen der beiden Bibliotheken überlegten schon, auch das nächste Buch in dieser Reihe, das sich in der Pipeline von Sabine M. Grubers geplanten Projekten befindet, in diesem Rahmen vorzustellen.