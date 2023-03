Ausverkaufte Abende und neue Chancen in Klosterneuburg

Humor ist offenbar in der Babenbergerstadt sehr gefragt: Wer bisher noch keine Karten für das Duo Peter&Tekal im Wilheringerhof ergattert hat, wird vermutlich auch keine mehr erhalten. Ebenso ausverkauft ist der Abend mit Thomas Stipsits („Stinatzer Delikatessen“) in der Babenbergerhalle sowie der Termin mit Alex Kristan („50 Shades of Schmäh“). Doch es gibt in den kommenden Wochen noch ausreichend Gelegenheit für weitere unterhaltsame Stunden: Dieter Chmelar (25. März), Nadja Maleh (14. April), den Kernölamazonen (25. April), Malarina (28. April) und Mike Supancic (5. Mai).

Tickets und mehr Infos: 02243/444-351 oder kulturamt@klosterneuburg.at.

