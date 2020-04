Auch und gerade an den Kulturveranstaltungen gehen die Coronavirus-Schutzmaßnahmen nicht spurlos vorüber. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, müssen bis Ende Juni 2020 alle Veranstaltungen abgesagt werden. Dies betrifft vorerst alle Veranstaltungen in der Babenbergerhalle, im Kellertheater, alle Abonnementkonzerte sowie die Vorstellungen von :jazzklosterneuburg und jene im Theaterabonnement für Kinder.

Wo immer es möglich war, wurden Verschiebungen vorgenommen. Die Regelungen dafür sind so, wie sie vom Kulturamt der Stadtgemeinde Klosterneuburg schon immer gehandhabt wurden: Karten behalten grundsätzlich ihre Gültigkeit für den Ersatztermin. Wenn jemand zu diesem Termin keine Zeit hat, kann das Ticket bei der Verkaufsstelle, wo es bezogen wurde, retourniert werden. Seitens der Stadtgemeinde wird der volle Kartenpreis retourniert. Sollten Gebühren bei Fremdverkäufern angefallen sein, ist mit diesem direkt zu regeln, ob auch diese Gebühren rückerstattet werden. Gleiches gilt selbstverständlich auch für gänzlich abgesagte Veranstaltungen.

„Bitte warten Sie mit Stornierungen und gegebenenfalls Umtausch von Tickets das Ende der Covid-Schutzmaßnahmen ab und kommen erst dann persönlich zu uns, wenn das Kulturamt wieder uneingeschränkt geöffnet ist (voraussichtlich Ende Mai)“, ersucht das Kulturamt.

Aus heutiger Sicht abgesagt sind die für 27. März geplant gewesene Kinderabo-Veranstaltung mit Marko Simsa („Klezmer“), der für 17. April vorgesehene Jazzabend mit Martin Reiter und Chanda Rule, das Gastspiel von Herbert & Mimi am 15. Mai (alle Kellertheater), das Abo-Konzert mit Tsalka & Sariel am 28. Mai im Augustinussaal, die Dance Factory am 13. Juni in der Babenbergerhalle sowie die Kinderabo-Veranstaltung am 26. Juni im Wilheringerhof.

Ersatztermine gibt es für Nadja Maleh („Hoppala“, 23. Oktober statt 14. März) im Kellertheater), das Abokonzert mit Concilium musicum im Raiffeisensaal (22. September statt 18. März), Joesi Prokopetz (16./17. April 2021 statt 20./21. März), der „Sing along“-Termin des club epicur (18. Oktober statt 22. März), „Kein Kampf“ mit Nikorrekt (26. September statt 28. März) – jeweils im Kellertheater.

Das Kabarett-Heimspiel von Klaus Eckel („Ich werde das Gefühl nicht los“) in der Babenbergerhalle wird von 1. April auf 16. Dezember verlegt, der Abend mit Hans Theesink im Raiffeisensaal von 2. April auf

3. November, der Auftritt von Gunkl („Zwischen Ist und Soll“) im Kellertheater von 4. April auf 11. September, die Rotary-Benefizveranstaltung in der Babenbergerhalle von 17. April auf

1. Oktober.

„Die Ignorantin und die Wahnsinnige“ von und mit Johanna Rieger und Pia Hirzer im Kellertheater wird vom 18. April auf 27. Februar 2021 umdisponiert, Gewürztraminer & Gemischter Satz treten am 8. Oktober statt am 30. April im Raiffeisensaal auf. Auf Herbst verschoben wird auch das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle in der Babenbergerhalle (26. September statt 9. Mai).

Während Kabarettist Gerald Fleischhacker („Am Sand“) im Kellertheater Wilheringerhof noch am 5. Dezember einen Ausweichtermin ergatterte (statt 19. Juni), werden die Veranstaltungen mit Isabell Meili auf den 13. März („Genug“), mit Christoph Fritz („Das jüngste Gesicht“) auf 9. April, mit Grissemann&Engelmann („Pepys Show“) auf 19. März und das „Familientreffen“ mit Mike Supancic auf 23. Jänner (jeweils 2021) verlegt. Noch unklar ist, ob und wann Angelika Niedetzky ihren „Pathos“-Abend vom

8. Mai nachholen wird.

Entscheidung über Oper fällt noch im April

Eine Entscheidung über die Oper Klosterneuburg im Rahmen des Theaterfests NÖ wird noch im April erwartet. Bereits auf 2021 verschoben wurde das Mittelalterfest des Stifts, das Mitte Mai hätte stattfinden sollen. Optimistisch zeigt man sich noch beim Sommertheater Klosterneuburg (Premiere: 30. Juli).

Auf jeden Fall möglich sollte die Durchführung des Kurzfilmfestivals „Shortynale“ sein. Hierfür gibt es laut Kulturamtsleiter Franz Brenner einige Szenarien. Inwieweit das Mythos Film Festival heuer realisierbar ist, steht hingegen noch nicht fest.

Betroffen sind unter anderem auch die Klosterneuburger Kammerkonzerte (23. April, 4. Juni) sowie die Auftritte des Ensembles Neue Streicher, dessen Karfreitagskonzert mit dem „Stabat Mater“ von Logroscino 2021 nachgeholt wird.