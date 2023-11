100 Jahre Loriot: Jubiläumsprogramm in Höflein

Am 11. 11. beginnt ja bekanntlich der Fasching. So richtig etwas zum Lachen gibt es dann allerdings bestimmt etwas später. Denn ab 19 Uhr gehört die Bühne des Kulturkellers einem Duo, das ihr neues Programm einem der ganz Großen widmet: Loriot.

„Berta, das Ei ist hart!“ – wer Loriot kennt, kennt auch diesen allmorgendlichen Auftakt einer ehelichen Grundsatzdebatte. Aber es ist egal, ob sich die Gespräche um den Fernseher, die Abendgarderobe, das Jodeln oder Weihnachten drehen, letztlich gipfelt doch alles in der höchst amüsant vorgeführten Schwierigkeit, einander zu verstehen. Ein Theaterabend aus bekannten und weniger bekannten Szenen und Texten, zusammengestellt und gespielt von Ildikó Eszter Frank (Theater Jetzt, Pécs) und Andreas Kosek (teatro caprile, Wien).

Loriot, mit bürgerlichem Namen Vicco von Bülow, wurde am 12. November 1923 geboren und starb im August 2011. Zunächst Cartoonist, später auch Autor, Schauspieler und Regisseur etwa des Films „Ödipussi“, avancierte er zu einem der bekanntesten Humoristen Deutschlands. Neben seinen einmaligen Texten war Loriot besonders auch immer das Timing bei seinen Sketchen wichtig. Einige von ihnen gingen in die Fernsehgeschichte ein und bringen einen immer wieder zum Lachen. Das verspricht nun auch der Abend beim Kulturverein Höflein.

Die Karten kosten an der Abendkassa 22 Euro, im Vorverkauf 19 Euro. Für Speis und Trank vor Beginn und während der Pause ist gesorgt. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Kulturverein Höflein bittet um verbindliche Anmeldung unter 0699/1131 44 77 (Scheichenstein) oder per Mail an kulturverein@hoefleindonau.at.