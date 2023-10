Klosterneuburger Künstler öffnen ihre Ateliers

„It's happening, it's happening“: So nennt Künstlerin Katharina Stiglitz die Präsentation einer Auswahl ihrer Werke in der Galerie Kranister in Klosterneuburg. Gezeigt werden Arbeiten auf Holz, Graphitzeichnungen, Objets trouvés sowie Fotografien. Der Titel der Ausstellung verweist auf Wiederholung und Weiterführung, während gleichzeitig die Idee der Dringlichkeit und des Augenblicks mitschwingt. Es ist die erste Einzelausstellung der Künstlerin in ihrer Heimatstadt, während andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den „Tagen der offenen Ateliers“ getrost schon als „Routiniers“ bezeichnet werden können.

Andrea und Heinz Goldemund reihen sich unter jene, die austellen. „Wir sind keine Künstler, lieben aber das kunstfertige Handwerk“, so das kreative Paar.

Ebenso dabei: bekannte Künstlerinnen wie Cornelia Caufmann oder Martina Reinhart, die zusätzlich zur Malerei zu einer Lesung in ihrem Atelier lädt.

Zusatzprogramm bietet auch Verena Crow in Weidling: Neben der Ausstellung ist Samstagabend ein Konzert geplant, mit Lore Lixenberg (Gesang), Norbert Math (Elektronik) und Robert J. Crow u. a. (Komposition).

Ganz der Malerei verschrieben haben sich Ingeborg Mehl, Karl Paschek, Kierlingerhof-Chefin Barbara Probst oder auch die Klosterneuburgerin Karin Schuster, die ihre Werke in der Agnesstraße öffentlich macht. Zusätzliche Rostskulpturen präsentiert Eva Hasun.

Ein ganzes Potpourri zeigen Hermine und Martin Schwaisst am Stadtplatz: von Malerei und Grafik über Fotografie, Bildhauerei bis zur Medienkunst.