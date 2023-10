Tag der Forschung im Stift Klosterneuburg

Freitag, der 20. Oktober, steht im Stift Klosterneuburg im Zeichen der Forschung. Das Kloster ist seit seiner Gründung ein Ort des Wissens und der geistigen Auseinandersetzung und seit Generationen auch Partner von regionalen und internationalen Forschungsinstitutionen. Unser gemeinsames kulturelles Erbe verlangt eine ständige Auseinandersetzung, die auf aktuelle gesellschaftliche oder auch technische Entwicklungen Bezug nimmt. Die umfassenden Sammlungen des Stiftes ermöglichen es, immer wieder neue Methoden und Konzepte an Originalquellen zu erproben. Voraussetzung dafür ist der professionelle und kompetente Umgang mit historischen Materialien, eine gewisse Offenheit für Unerprobtes und vor allem die Neugier aller Beteiligten.

Projektmesse im Stift und Einblick in Forschungsarbeiten

Auf diesem Fundament werden derzeit 17 Forschungsprojekte von interessierten Nachwuchsforscher:innen und erfahrenen Spezialist:innen durchgeführt, die im Stift Klosterneuburg präsentiert werden. Hier besteht die Möglichkeit, mit den Forschenden in persönlichen Kontakt zu treten und sich ihre Beweggründe und Ideen aus erster Hand erzählen zu lassen. Expertinnen und Experten zeigen in kleinen Interventionen ihre Forschungsarbeiten direkt an den Quellen in Bibliothek, Musikarchiv, Stiftsarchiv oder an anderen Orten im Stift. Dabei werden technische Geräte zur zerstörungsfreien Analyse von Ledereinbänden, neue Datenbanken zu musikalischen Netzwerken oder digitale Applikationen zur Erforschung alter Schriften vorgestellt.

Vorträge und Buchpräsentation

Es finden Vorträge, von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und den Universitäten Wien und Brünn, zu aktuellen Themen und Perspektiven statt. Den Höhepunkt und Abschluss des Forschungstages bildet ein Abendvortrag im Binderstadl zum Thema Klöster als Innovationslabore der Historikerin Julia Burkhardt, Professorin für mittelalterliche Geschichte an der Ludwig Maximilian Universität München.