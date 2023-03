Informelle Malrituale

Die in Klosterneuburg lebende Künstlerin Cornelia Caufmann ist in den nächsten Wochen bei einigen Ausstellungen präsent. So etwa bei der von Wolfgang Giegler kuratierten Gruppenausstellung „Gespenster“ in der Galerie Augenblick in Kirchberg am Wagram. Zur Eröffnung wird am Donnerstag, 9. März geladen, bis 15. April ist die Schau samstags von 11 bis 13 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter ( 0676 6506990 zu sehen. Mehr Information unter: www.kunst-kultur-kirchberg.at.

Eine weitere Gruppenausstellung, an der Cornelia Caufmann beteiligt ist, wird am Freitag, 10. März um 19 Uhr in der Kunstwerkstatt Tulln eröffnet. „Frauen in Sicht“ lautet der Titel der Schau, die dann noch bis 26. März samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zu besichtigen ist. www.kunstwerkstatt.at.

Einzelausstellung am Millstättersee

Im Mai hat Caufmann eine Einzelausstellung „Malrituale“ in der Galerie kultur.im.puls in Seeboden am Millstättersee. Die gebürtige Kärntnerin zeigt als Resultate spannender Performances und Malrituale serielle Bilder und Hangings aus mehreren Werkzyklen. Ein zehn Meter langer Bildteppich soll den Höhepunkt der Ausstellung bilden. Sehenswert sind auch die Fotodokumente der sogenannten „Skin Calligraphy“ im 2. Stock in der „Kleinen Galerie“. Dabei handelt es sich unter anderem um Werke, die beim letzten St. Leopold Kunstpreis 2021/22 im Stift Klosterneuburg unter internationaler Beteiligung nominiert und ausgestellt waren. In ihrer einzigartigen Bildsprache können die prozessorientierten Werke der informellen Kunst zugeschrieben werden. Technisch beschränkt sich die Künstlerin auf monochrome Tusche- und Acrylmalerei in Anlehnung an die experimentelle japanische Kalligraphie des 20. Jahrhunderts und malt bevorzugt auf großflächigen Büttenpapieren. Ihre Experimente reichen von Bildinstallationen bis zu Performances: Mit dem Komponisten Tobias Leibetseder bringt sie Linien und Pinselstriche zum Klingen. www.cornelia-caufmann.com

Foto: Cornelia Caufmann

