Tage des offenen Ateliers in Klosterneuburg

Im Zuge der Aktion "Tage der offenen Ateliers" (Kulturvernetzung NÖ) zeigte die in Wien und Umgebung arbeitende bekannte Künstlerin Katharina Stiglitz in der Galerie Kranister in Klosterneuburg ihre Arbeiten und zwar monochrome Zeichnungen, Materialbilder als kreative und präzise ausgefertigte Intarsienarbeiten oder Arbeiten, die sich mit der Frage des Abbildbarkeit von Zerfall und Zufall beschäftigen; so stellt sie dazu expressiv Spuren der Zeit an Rückseiten alter und erblindeter Spiegeln dar. Unter den interessierten Besuchern zählten Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann und Kulturstadträtin Katharina Danninger,