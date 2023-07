Klosterneuburgerin Andorrer: „Klimademos sind wie Prozessionen“

Sinnbildlich für die Natur stehen Angela Andorrers „Blsattscapes“, fragile Blattobjekte, die im Zuge der Ausstellung „HUMAN_NATURE“ im Wiener Künstlerhaus und in der Schatzkammer des Stiftes Klosterneuburg im Sommer 2023 gezeigt werden. Am 16. September 2023 um 17 Uhr wird dazu die Performance „Cantus Klima“ von Angela Andorrer in Kooperation mit den Klimaaktivisten Red Rebels Austria stattfinden.

„Blattscape Series“

Angela Andorrer sammelt Blätter, die von Schädlingen durchlöchtert wurden und entwickelt daraus seit 2014 fragile Objekte. Sie trocknet und presst die Blätter, konserviert sie mit Gummi, bearbeitet sie mit Farbe, Faden und Perlen und setzt topografische Zeichen ins Bild. In den fortlaufenden „Blattscape Series“ entstehen neue Länder, Inseln oder geologische Formationen, in denen Berge aufragen, durch die Wege führen und Flüsse verlaufen. Gebrochene Äste werden geschient, gerissene Häute genäht in dem absurden Versuch die Natur zu heilen. Im Zuge der Ausstellung „HUMAN_NATUR“E werden 20 Objekte aus der Blattscape Series gezeigt.

Blattmonstranzen und Cantus Klima

Besonders kleine Blattscapes werden in Monstranzen zur Schau gestellt, die man aus dem religiösen Kontext kennt. Zwei Blattmonstranzen sind in der Schatzkammer des Stiftes Klosterneuburg ausgestellt, neben Reliquienschreinen und der „heiligen Krone Österreichs“, dem Hut des Erzherzoges.

Eine Blattmonstranz kommt bei Performances zum Einsatz, wie auch am 16. September. Die Aktion, die 2021 uraufgeführt wurde und erstmals in Kooperation mit den Red Rebels Austria stattfindet, ist ein strenger, repetitiver Sprechgesang, der sich formal zwischen katholischen Prozessionen und Klimademonstration in einem postapokalyptischen Szenario bewegt. Eine gesichtslose Schamanenfigur hält Bittgebete, Fürbitten und Versprechungen, die das Verhalten der Menschheit gegenüber der Erde thematisieren. Gleichsam tiefreligiösen Pilgern bewegen sich die Akteure knieend, in einer in unserer Kultur fast vollständig verschwundene Geste der Demut. Hier geht es um die Demut gegenüber der Natur.

Andorrer bedient sich bewusst Ritualen unserer religiösen Herkunft und sieht sich darin in der Tradition der Aktionen von Herman Nitsch. „Klimademos sind die heutigen Prozessionen“, so die Künstlerin.

Kunsthistorikerin & Artists for Future Maria C. Holter kommentiert Andorrers Performance mit der Gruppe von Klimaschutzaktivisten so: „Während Andorrers Performance ‚Cantus Klima‘ bleibt meine Aufmerksamkeit an einem Satz hängen: ‚We must make friends with nature, ’cause nature makes the climate on which we depend‘. Freundschaft mit der Natur schließen, sie (...) gleichsam religiös mit Prozessionen und Litaneien um Vergebung bitten, Klimaschutz nicht nur denken sondern aktiv werden.“