ÖGK kündigt HNO ab Oktober an, Arzt stellt klar: „Geht sich nicht aus“

„Folgende Ärztinnen und Ärzte starten im Bezirk Tulln“, verkündete die Gesundheitskasse in der Vorwoche. In der Liste aufgezählt: HNO-Arzt Mohammed Hasan Mahmood, laut ÖGK soll er mit 1. Oktober 2023 in Klosterneuburg starten. Er aber stellt klar: Oktober wird sich nicht ausgehen.

Seit gut zwei Jahren ist die HNO-Kassenstelle vakant. Die freudige Nachricht, dass ein Nachfolger gefunden wurde, scheint aber getrübt. Denn anders als von der ÖGK verkündet, wird er nicht im Oktober starten können. „Das ist eine falsche Information. Ich habe noch keine Immobilie und damit auch den Vertrag noch nicht unterschrieben“, erklärt HNO-Arzt Mahmood und betont: „Mein Ziel ist es, eine Kassenordination zu eröffnen. Aber ich weiß nicht, wann das sein wird.“

ÖGK: „Wird sich etwas verzögern“

Auf den Zeitplan angesprochen, relativiert die ÖGK die Aussendung der Vorwoche: „Der geplante Stellenantritt per 1. Oktober wird sich etwas verzögern, weil Dr. Mahmood noch geeignete barrierefreie Räumlichkeiten sucht. Dies ist mit der ÖGK abgestimmt.“ Und was sagt die Gesundheitskasse dazu, dass der Vertrag noch nicht unterzeichnet ist? „Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung können wir nochmals bestätigen, dass für die in Klosterneuburg ausgeschriebene HNO-Stelle ein Nachfolger gefunden wurde“, heißt es.