Klosterneuburgs geheimnisvoller Parksünder ...

Seit vergangenen Herbst, also einem halben Jahr, parkt am Stadtplatz in der Kurzparkzone ein ungarischer PKW . Obwohl die Organe der Kurzparkzonenüberwachung immer wieder Organstrafmandate hinter die Scheibenwischer klemmen, passiert nichts.

Wer am Stadtplatz wohnt, kennt es und wundert sich. Ein blauer Peugeot parkt nämlich bereits seit Monaten ordnungsgemäß vor dem Spielwarengeschäft. Nur bewegt wird es nicht. Wem dieses Auto gehört, konnte bis jetzt nicht festgestellt werden. Nur, dass es in Ungarn zugelassen ist.

Stadtrat Sepp Wimmer wohnt am Stadtplatz und ist oft mit dem Rätsel konfrontiert: „Es vergeht keine Woche, dass ich nicht am Stadtplatz dazu angesprochen werde, oder Emails aus der Bevölkerung zu diesem Pkw erhalte.“

Unzählige Strafmandate - Polizei versperrte Auto

Nach Rücksprache mit unserer städtischen Verwaltung, die für die Kurzparkzonenüberwachung zuständig ist, gibt es keine rechtliche Möglichkeit, den Wagen entfernen zu lassen. Das Auto ist angemeldet und hat Kennzeichen, es geht auch offensichtlich keine Gefährdung wie etwa Ölverlust von ihm aus und es behindert keine Ein- oder Ausfahrten.

Eine Lenkererhebung ist, da es sich um ein im Ausland (Ungarn) zugelassenes Fahrzeug handelt, bei einer Überschreitung der Kurzparkzonenzeit nicht zielführend.

Was diesen Fall doch etwas skurril macht, ist, dass im Inneren am Armaturenbrett eine Benachrichtigung der Klosterneuburger Polizei vom September 2021 mit dem Hinweis liegt, dass das damals offensichtlich unversperrte Fahrzeug von der Polizei versperrt wurde und der Fahrzeugschlüssel am Polizeiposten abgeholt werden kann. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen, und niemand hat sich gerührt.

Ausforschung des Lenkers gestalte sich schwierig

Wimmer kann die Bevölkerung verstehen, dass sie über den Umstand, dass ein Fahrzeug über ein halbes Jahr unbewegt in einer öffentlichen Kurzparkzone steht, irritiert ist: „Wer lässt sein Auto ein halbes Jahr in der Kurzparkzone stehen? Ist es vielleicht gestohlen worden und hier aus unerklärlichen Gründen abgestellt worden? Es gibt viele Fragen um dieses Auto, und die Bevölkerung wäre beruhigt, wenn sie bald beantwortet würden.“

Die NÖN erkundigte sich bei der Polizei, der die Sachlage bekannt ist. „Ja, wir kennen das Fahrzeug. Es wurde vor Monaten unversperrt vorgefunden. Wir haben den Wagen versperrt und die Schlüssel an uns genommen“, so Chefinspektor Michael Scharf.

Die Ausforschung des Lenkers gestalte sich allerdings schwierig, doch mittlerweile hätte man den ungarischen Besitzer ausgeforscht. Angemeldet und nicht umweltgefährdend durch einen Defekt, könne es allerdings dort stehen, solange das der Zulassungsbesitzer wünscht.

Sicher sei, dass das Fahrzeug nicht gestohlen ist. Scharf: „Für uns ist das alles auch unerklärlich, aber wir werden diese Woche Licht in die Sache bringen.“

