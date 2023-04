Mit dem Helikopter in die Arbeit: Gemeinde gegen mehr Landungen

Karl-Heinz Königshofer hat eine Passion: das Fliegen mit dem Helikopter. Seit 23 Jahren ist er nun Pilot, und bildet angehende Piloten aus. Sein Hubschrauber steht am Flugplatz Krems in einem Hangar. Sein Arbeitsplatz als Zahnarzt ist in Oberösterreich. Und manchmal fliegt er damit nach Weidlingbach. Jetzt will er das öfter tun. Aber das stößt auf Widerstand bei der Stadtgemeinde Klosterneuburg. „Wir stehen der Erhöhung der Landungen in Weidlingbach negativ gegenüber“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

25 Mal im Jahr darf Karl-Heinz Königshofer mit seinem Helikopter in Weidlingbach landen. Das ist Status quo und behördlich genehmigt. Als Landeplatz ist eine Wiese bei der Toiflhütte in Weidlingbach in Verwendung. Der in Wien wohnende Tausendsassa hat die Toiflhütte mit angrenzendem Grundstück 2020 erworben. Gastronomisch wird der Hüttenbetrieb im Sinne der Hüttentradition von seiner Frau Michaela geführt.

„Ich fliege mit dem Helikopter manchmal von meinem Arbeitsplatz in Oberösterreich nach Weidlingbach, denn die Hütte ist unser neues Zuhause. Das ist für mich eine echte Zeitersparnis“, erklärt Königshofer. Das Kontingent der Landungen und Starts soll nach Wunsch und Ansuchen des Piloten nun auf 50 erhöht werden.

Stimmen aus der Bevölkerung

In der Nähe wohnt die Ortsvorsteherin Traude Balaska, etwa 25 Minuten fußläufig entfernt von der Toiflhütte: „Ich habe den Hubschrauber erst einmal gehört.“ Sie hat als Vertreterin des Bürgermeisters aber ein Ohr an der Bevölkerung. Beschwerden kämen vor allem aus Scheiblingstein. „Die Leute können nicht unterscheiden, ob das ein Privater ist oder die Polizei. Sie glauben dann es wird ein Verbrecher gesucht und haben Angst, schließen ihre Türen und Fenster“, so die Ortsvorsteherin. Die Menschen hätten sich hier angesiedelt wegen der Ruhe. Die größte Sorge in der Bevölkerung sei jetzt die Lärmentwicklung und, dass die Wildtiere gestört würden. „Uns untersagt man das Autofahren und manche fliegen mit dem Hubschrauber. Wieso sind manche Menschen gleicher als gleich?“, so ein Argument aus der Bevölkerung.

Ich habe den Hubschrauber erst einmal gehört.“ Traude Balaska, Ortsvorsteherin in Weidlingbach

In der Gemeinderatssitzung vom 3. März 2023 berichtet Bürgermeisters Stefan Schmuckenschlager, dass die Stadtgemeinde Klosterneuburg vom Ansuchen auf Erhöhung der Landungen informiert wurde. Die Stadtgemeinde hat schon in der ersten Anfrage an die Gemeinde eine negative Stellungnahme abgegeben. So auch jetzt: „Wir wollen das nicht unterstützen und beziehen uns in der Stellungnahme ganz deutlich auf die Nutzung des Wienerwaldes im Rahmen der Festlegung in unserem Stadtentwicklungskonzept als Natur- und Erholungsraum. Entsprechend werden, nach diesem positiven Bescheid des Landes, die Rechtsmittel gezogen und die nächsten Schritte gesetzt“, so der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung. Dass die Beschwerde gegen den Bescheid, der im Auftrag der Landesregierung erging, für eine politische Debatte sorgen wird, glaubt der Bürgermeister nicht: „Natürlich ist es unangenehm gegen die Landesregierung zu berufen, aber es handelt sich um eine rechtliche Abwicklung und wenn wir unsere Naturräume ernsthaft schützen wollen, dann muss auch die Fliegerei eingehend geprüft werden.“

Ansuchen vom Land positiv bescheidet

Für die Abteilung Verkehrsrecht RU6 des Amts der NÖ Landesregierung steht, nach Anfrage der NÖN, dem Ansuchen auf Erhöhung der Landungen nach rechtlicher Prüfung im Gegensatz zur Stadtgemeinde nichts im Wege. „Ja, über den Antrag in der Sache haben wir mit Bescheid vom 20. Februar 2023 nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens, unter anderem mit der Einholung eines luftverkehrstechnischen Gutachtens, entschieden. Der Antrag wurde von ursprünglich 100 geplanten Abflügen und Landungen pro Jahr auf 50 eingeschränkt“, so der stellvertretende Abteilungsleiter Abteilung Verkehrsrecht Thomas Krenhuber. Über die Beschwerde der Stadtgemeinde Klosterneuburg hätte das Landesverwaltungsgericht NÖ zu entscheiden, dem die Beschwerde des Bürgermeisters bereits vorgelegt worden sei.

Wenn wir Naturräume ernsthaft schützen wollen, dann muss auch die Fliegerei eingehend geprüft werden.“ Stefan Schmuckenschager, Bürgermeister, ÖVP

Karl-Heinz Königshofer wendet sich direkt an die Bevölkerung: „Liebe Bewohner und Bewohnerinnen von Scheiblingstein und Weidlingbach: Wir leben in einer Region, die viele Besucher und Besucherinnen anlockt. Die Wildtiere haben das nicht so gern.“ Es sei verständlich, dass niemand Fluglärm ertragen will, darum sei es ihm auch sehr wichtig, beim Fliegen die Route so zu wählen, dass die Mitmenschen nicht gestört werden. „Das ist auch leicht getan, denn die Toiflhütte, das neue Zuhause meiner Familie, liegt so weit von den Häusern der Nachbarn entfernt, dass diese kaum merken, wenn ich dort lande“, so Pilot Königshofer weiter. Ortsvorsteherin Balaska hätte ihn laut Bericht in den letzten Jahren nur einmal gehört. Auch Königshofers nächster Nachbar, Willi Hauser, hätte ihm erzählt, er hat den Hubschrauber, der viel kleiner ist als der Polizeihubschrauber, zwar gehört, aber es wäre nicht laut gewesen.

50 Flüge auf das Jahr verteilt

Von den 100 beantragten Landungen wären nur 50 bewilligt worden. „Das ist nicht einmal ein Flug pro Woche und die Flüge sind über das ganze Jahr verteilt. Es werden natürlich keine gewerblichen Rundflüge gemacht“, versichert Königshofer. Andere Piloten, die am Wochenende ihre Ausflügler von den benachbarten Flugplätzen hin- und herfliegen, könnte man hören. Es seien aber nur die vielen Linienflugzeuge mit Urlauberverkehr, die laut wären. Auch Motorräder und Sportwagen wären in Scheiblingstein ein Problem. Königshofer: „Die kleinen Hubschrauber hingegen sind sogar leiser als die meisten Mopeds.“

Die ganze Familie ist flugbegeistert: Pilot Karl-Heinz Königshofer mit seinem Sohn. Foto: Kirchmayr

„Bitte haben Sie keine Angst, wenn ein Hubschrauber über Scheiblingstein fliegt. Meist ist das ja auch nur das Bundesheer, um die Piloten zu trainieren, die für die Sicherheit da sind, oder der Rettungshubschrauber“, so Königshofer. Und der Pilot macht abschließend noch ein Angebot: „Geschätzte Nachbarn der Toiflhütte, wenn Sie Fragen haben oder sich gestört fühlen, rufen Sie mich jederzeit an. Ich stehe gerne für Rede und Antwort zu Ihrer Verfügung.“

