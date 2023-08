Keine „Anscht“ vorm Kurzfilm in Klosterneuburg

Zum 15. Mal ist sie nun am Rathausplatz eröffnet: Die Shortynale, Klosterneuburgs Kurzfilmfestival. „Es kommt einem vor wie gestern“, sind sich Festival-Gründer „The man. The legend“ Christoph Rainer und Landtagsabgeordneter und Fan der ersten Stunde Christoph Kaufmann einig.

Rainer freut sich auch 2023 das ganze Jahr auf die Shortynale, auf das Team, die Zusammenarbeit, die Stimmung am Rathausplatz und in der Babenbergerhalle, die sich wieder in ein „Wohlfühlkino“ verwandelt.

Neo-Kulturstadträtin Katharina Danninger freut sich nicht nur auf die Shortynale, sie hat sich auch detailliert vorbereitet und das Programm studiert. Besonders freut sie sich auf den Film „Anscht“, der am Eröffnungsabend gezeigt wird. Ein Animationsfilm des Schweizer Regisseurs Matthias Huber, der Ängste aus der Kindheit zum Thema macht, über die wir im Erwachsenenalter schmunzeln können. Die Szene mit dem Skilift erinnert Danninger an ein eigenes kleines „Kindheitstrauma“, als sie Angst hatte vom Sessellift abzusteigen, dann doch auf absprang und auf der Buckelpiste landete. Heute nur mehr eine Erinnerung, die sie lächeln lässt.

Anders der Zugang von Christoph Kaufmannn, der das Programm nicht kennt: „Ich lass mich jedes Jahr überraschen.“ Eine Herangehensweise, mit der er bisher gut gefahren ist: „Ich nehme bei jedem Film etwas mit, emotional“, lässt sich Kaufmann mitreißen. „Im letzten Jahr war das zum Beispiel der Film mit dem Bauunternehmer, wo das Projekt ein Desaster war, der dann zum Projektleiter befördert wurde...“: Ein Film, der Politikern ein wenig den Spiegel vorhält, doch Kaufmann kann darüber schmunzeln.

Auf das Programm der 15. (Jubiläums-)Shortynale (noch bis Samstag) freuen sich mit Festival-Leiterinnen Anna Wagnleitner und Katharina Schrimpf auch Kulturamtsleiter Franz Brenner, der mit jeglicher Kulturveranstaltung in Klosterneuburg mitfiebert.