Shortynale Klosterneuburg: Die Kino-Sofas sind ab Dienstag für alle da

Shortynale Festivalleiterinnen Katharina Schrimpf und Anna Wagnleitner sorgen wieder mit handverlesenen Kurzfilmen für eine einzigartige Kino-Wohnzimmeratmosphäre. Ab 15. August wird das Filmfestival anlässlich der 15. Jubiläums Ausgabe Klosterneuburg in einen Hotspot der nationalen und internationalen Filmszene verwandeln.

Doch neben Liebhaber und Liebhaberinnen des Kinos ist es den Intendantinnen ein großes Anliegen, auch diejenigen mit ihrem Programm für das Kino zu begeistern, die oftmals zögern ins Kino zu gehen. „Ob Oscar-Preisträger oder Hobbyfilmschaffende, ob eingefleischte Cineastin oder Filmmuffel: Die Shortynale Kino-Sofas sind für alle da”, so das Motto von Leiterinnen Schrimpf und Wagnleitner.

Denn das Publikum erwartet eine Bandbreite an regionalen, nationalen und internationalen Kurzfilmen, die auf den gemütlichen Sofas in der Babenbergerhalle bestaunt werden dürfen.

Von vermissten Socken bis zu ungeschickten Bestattungsunternehmern

Mit dem Kurzfilm “Dirndlschuld” von Wilbirg Brainin-Donnenberg, der bereits letztes Jahr die Berlinale beehren durfte, startet der Wettbewerb um die heißbegehrten Shortynale-Trophäen. Auch der beim Max Ophüls Preis ausgezeichnete Kurzfilm “Das andere Ende der Straße” wird Kálmán Nagy persönlich vorstellen.Neben vielen österreichischen, deutschen und schweizer Produktionen findet man auch das ein oder andere internationale Kurzfilm-Juwel.

Im Internationalen Panorama werden die besten Kurzfilme aus aller Welt gezeigt. Oscar Isaac begeistert mit seiner Performance in dem Oscar-nominierten Short "The Letter Room" und bei der absurden Geschichte über einen ungeschickten Bestattungsunternehmer in "Smoke Gets in Your Eyes" wird vor Lachen kein Auge trocken bleiben. Der estnische Filmschaffende Oskar Lehemaa reist für die Vorführung seines neuen Kurzfilms “The Mystery of Missing Socks” extra an und steht den Klosterneuburger:innen Rede und Antwort.Denn die Filmschaffenden geben bei spannenden Gesprächen Einblicke hinter die Kulissen. Durch die Gespräche führt, wie gewohnt, der Shortynale-Initiator Christoph Rainer, der auch das Publikum gern zu Wort kommen lässt. So konnten die Zuschauer:innen den Filmgästen schon das ein oder andere Geheimnis entlocken.

Harald Sicheritz und Reinhard Nowak: Geburtstagsgäste bei 30-Jahr-Feier von „Muttertag”

Außerdem erwartet das Publikum ein weiteres Jubiläum am Donnerstag, den 17. August: Zum 30. Geburtstag des Kult-Klassikers "Muttertag" wird die Shortynale die satirische, sarkastische Karikatur des Wiener Kleinbürgertums bei einem Open-Air Screening am Klosterneuburger Rathausplatz hochleben lassen. Diese Leinwand-Geburtstagsfeier wird in Anwesenheit von Regisseur Harald Sicheritz und dem Kabarettisten Reinhard Nowak gebührend gefeiert.

„Horrornacht“: Auf kurze Filme folgt langer Schrecken

Auch Fans, die Blut sehen wollen, kommen heuer auf ihre Kosten: Denn die Shortynale und das Slash Filmfestival veranstalten heuer zum ersten Mal gemeinsam eine Kurzfilm-Horrornacht, die dem Publikum noch das Fürchten lehren wird. Wenn am Freitag, den 18. August die Nacht hereinbricht, werden die gruseligen und blutrünstigen Publikumslieblingen des Slash Filmfestival Klosterneuburgs Leinwand rot färben.Und für alle, die nach dem ganzen Horror nicht schlafen gehen wollen oder können, gibt es gute Neuigkeiten: Denn die Shortynale versorgt ihre Gäste nicht nur mit Shorts, sondern auch mit Shots bei den legendären Aftershow Parties.Die 15. Ausgabe der Shortynale findet von 15. - 19. August statt und lockt mit einem Festivalpass für 15 € und Tagestickets für 7 €.

Mehr Infos unter www.shortynale.at