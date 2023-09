Am Landesgericht Korneuburg ging es wieder einmal um eine Begutachtungsplakette beziehungsweise deren Fälschung. Dieses Delikts war ein 65-jähriger Pensionist aus Klosterneuburg angeklagt. Der Mann besaß - und besitzt sie nach wie vor - zwei Fahrzeuge; eines mit „KG“, eines mit einem Tullner-Kennzeichen. Bereits am 30. Jänner dieses Jahres meldete der Mann die Plakette als verloren, weswegen ihm ein Duplikat ausgestellt wurde.

Schuldig der mangelnden Kontrolle - zumindest

Dieses Duplikat passte aber nicht zum entsprechenden Kennzeichen vom Zweitwagen, weswegen sich der Mann daran machte, nicht übereinstimmende Ziffern zu zerkratzen, so dass zumindest eine Ähnlichkeit übrigblieb, so die Anklage. Bis zum 26. Juni, als die kreative Plakette bei einer Fahrzeugkontrolle auffiel - und ihre bereits existente Seriennummer. Nicht ganz ungetrübt fiel auch das Strafregister des 65-Jährigen aus, der sich bereits in früheren Jahren wegen Veruntreuung und schweren Betrugs vor Gericht verantworten musste.

Richterin Monika Zbiral sah sich einem einsichtigen Angeklagten gegenüber: „Ich nehme die Schuld auf mich.“ Wobei er seine Schuld nicht in der Verfälschung des Pickerls sah, sondern in der mangelnden Kontrolle desjenigen, der für eine neue Plakette sorgen sollte. Diesen könne die Richterin aber nicht mehr zu dem Sachverhalt befragen: „Der, der's Pickerl g'macht hat, ist verstorben.“

„Ich glaub, der war gar nicht in der Werkstatt“

Mit Nachdruck bestand der 65-Jährige aber darauf, nicht selbst Hand ans Pickerl gelegt zu haben: „Ich glaub, der war gar nicht in der Werkstatt.“ Wofür die ganze Charade mit der Plakette gut war, erschloss sich an sich nicht, weil das betreffende Fahrzeug einer Überprüfung standgehalten hätte. Jedenfalls brachte dem 65-Jährigen sein wie auch immer geartetes Tun die dritte Verurteilung in seinem Leben ein.

Die Richterin sah „zumindest einen bedingten Vorsatz“, sowohl in der Beschaffung des Duplikats als auch in dessen Fälschung und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe in der Höhe von 2.400 Euro oder zehn Monaten Ersatzfreiheitsstrafe. Der 65-Jährige, der schon während der Verhandlung „mit allen Konsequenzen“ rechnete, nahm das Urteil an.