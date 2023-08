Fürs Gericht eindeutige Beweise, für Angeklagten Intrige der Polizei

Selbst bei vollkommener Unkenntnis der Aktenlage, bestand nach der Anklage der Staatsanwaltschaft am Landesgericht Korneuburg wenig Anlass, an dem Vorgefallenen - einem versuchten Einbruchsdiebstahl - zu zweifeln. Bei den Beweisen gegen einen 58-jährigen Slowaken handelte es sich um Zeugenaussagen, die Festnahme in unmittelbarer Umgebung des Tatorts und eindeutigen DNA-Spuren sowie dazu passende Verletzungen beim Angeklagten.

Das klang ziemlich überzeugend, aber nicht überzeugend genug aus Sicht des 58-Jährigen, der erst am 7. Juli 2021 aus einer langjährigen Haftstrafe wegen schweren Raubes entlassen wurde. Er kündigte Richter Martin Bodner verheißungsvoll an: „Ich werde jetzt die Wahrheit sagen.“ Und diese wich gravierend von den Fakten der Staatsanwaltschaft ab. Er selbst habe in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni dieses Jahres in Kritzendorf zwei Männer an einem Auto beobachtet, die beide daraufhin davongelaufen seien.

DNA-Spur durchs Anlehnen an die Autotür

Was er selbst um 23.45 Uhr dort gemacht habe, wollte der Richter wissen. Er habe sich mit einem zukünftigen Arbeitgeber getroffen, er sei ja schließlich zum Arbeiten nach Österreich gekommen, und nicht, um zu stehlen. Sie hätten alles besprochen und dann sei er Richtung Bahnhof Unter Kritzendorf gegangen. Dass er sich dabei möglicherweise an das betreffende Auto gelehnt hat, wollte er nicht ausschließen. Letzteres war seine Erklärung für die DNA-Spuren.

Bodner versuchte es mit Vernunft und Sachlichkeit und wies den 58-Jährigen darauf hin, dass die Spuren an Glassplittern in der Mittelkonsole des Autos gefunden wurden. Nicht zu vergessen die korrespondierenden Verletzungen in der Handfläche des Slowaken. Was dann kam, war so etwas wie Realitätsverweigerung: Er hätte gar keine Schnittwunden gehabt. Auch auf Vorhalt des Fotos, das die Verletzungen dokumentierte, blieb er sich treu: Das sei nicht seine Hand.

„Es ist schwer, was dazu zu sagen“

Das alles sei eine Intrige der Polizei und er möchte den Polizisten, der ihn beim Bahnhof Unter Kritzendorf festnahm, damit „konfrontieren, dass er lügt“. „Da wär ich vorsichtig“, warnte ihn der Richter, und erklärte dem 58-Jährigen was man unter dem Delikt der Verleumdung verstehen würde. Da mochte man nicht an der Stelle der Verteidigerin sein, oder im O-Ton: „Es ist schwer, was dazu zu sagen.“

Bei seinen letzten Worten vor der Urteilsverkündung ermahnte der 58-Jährige noch den Richter, er möge nachdenken und „human entscheiden“. Gleichzeitig kündigte er an alle beteiligten Polizisten anzuzeigen, Schadenersatz zu verlangen und jedenfalls in Berufung zu gehen. So verwunderte auch nicht, dass der nach der Verurteilung zu zwei Jahren unbedingter Freiheitsstrafe fragte: „Wofür hab ich die Strafe bekommen?“ Mit einem holprigen „ich unschuldig“ meldete er volle Berufung gegen das Urteil an.