Klosterneuburg: Das „Opfer“ war letztendlich doch der Täter

Welche Stimmung bei einer Verhandlung wegen Diebstahls und Sachbeschädigung am Landesgericht Korneuburg herrschte, verdeutlicht vielleicht ein Satz des Richters: „Es ist nicht angeklagt, dass Sie das Opfer sind.“ Aus Sicht des 61-jährigen Diplomingenieurs vielleicht verständlich, wenn er eine ganze Hausgemeinschaft gegen sich wähnt, juristisch aber nicht haltbar. Konkret ging es um Überwachungskameras in der Garage einer Wohnhausanlage in Klosterneuburg.

Illegale Kameras, also kein illegales Verhalten

Diese sollen vom 61-Jährigen verdreht und eine am 22. September letzten Jahres gestohlen worden sein. Das könne alles so nicht stimmen, er habe die Kamera lediglich auf Geheiß der Polizei entfernt. Der Meinung des Diplomingenieurs nach, waren die Kameras illegal. Und um dieses zu beweisen, sei er von den Beamten dazu aufgefordert worden. Anzunehmen, dass Richter Manfred Hohenecker schon öfter den Gerichtsakt auf dieses Detail durchsucht hatte; Fakt blieb, dass keine entsprechende Meldung der Klosterneuburger Exekutive zu finden war.

Das half dem Richter bei der Wahrheitsfindung und bestätigte den 61-Jährigen gleichzeitig in seiner Opferrolle. Denn der Akt enthielt auch mindestens 20 Strafanzeigen des Angeklagten, der damit seine Nachbarn überzog. Mal soll er von einer Nachbarin angegriffen worden sein, mal soll sich ein Nachbar in der Garage vor ihm entblößt haben und so weiter. Am Kuriosesten geriet aber sein Vorwurf, dass man es mehrfach auf sein Auto in der Garage abgesehen gehabt hätte. „Dann müssten Sie doch großes Interesse an den Kameras gehabt haben“, so der Richter, auf eine gewisse Unlogik hinweisend.

„Ich habe Nichts sachbeschädigt“

„Dann ist es so“, lautete die fast teilnahmslose Antwort des 61-Jährigen. Also ging Hohenecker zum zweiten Anklagepunkt wegen Sachbeschädigung über. Am 6. Oktober letzten Jahres soll der Beschuldigte ein Schild mit der Aufschrift „Achtung, Videoüberwachung“ in der Garage heruntergerissen haben. „Ich habe Nichts sachbeschädigt“, kreierte der Diplomingenieur ein neues Verb, um wiederum mit der Illegalität der Überwachung zu argumentieren. „Aber das Schild ist doch nicht illegal“, versuchte Hohenecker irgendeinen Kontakt der Verständigung herzustellen.

Mit all der Erfahrung hätte er es ahnen müssen - ohne Erfolg; stattdessen bekam er eine Litanei zu hören, was bisher alles geschah, natürlich zum Nachteil des 61-Jährigen. Mit der Opferrolle war zumindest in der Wohngemeinschaft am 31. Mai dieses Jahres Schluss - an diesem Tag wurde er seitens des Landesgerichts St. Pölten gerichtlich delogiert. Und jetzt wurde er von Hohenecker zu drei Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Einen guten Tipp hatte der Richter noch für den 61-Jährigen: „Besprechen Sie das Urteil mit dem Bewährungshelfer.“ Diesen bekam er schon beim Verfahren in St. Pölten beigestellt.