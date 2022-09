Klosterneuburger vor Gericht: „Das hab ich noch nicht erlebt“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Den Satz „Das hab ich noch nicht erlebt“ hört man sehr selten aus dem Mund eines Richters. In einem Verfahren gegen einen 59-Jährigen wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung am Landesgericht Korneuburg, sagte die erfahrene Richterin Anna Wiesflecker genau diesen Satz. Der Grund ihrer Verblüffung war, dass sie den 59-Jährigen am 20. Mai dieses Jahres wegen Gewalttätigkeiten gegenüber seiner 51-jährigen Ex-Lebensgefährtin bedingt verurteilte – und dieser die Frau am Morgen des 24. Mai erneut in Klosterneuburg angriff.

„Ich war so fett“, machte der 59-Jährige seinen tagelangen Alkoholmissbrauch nach dem ersten Urteil mitverantwortlich für seine Taten; unter anderem verletzte er die 51-Jährige mit einem Faustschlag so, dass diese einen Nasenbeinbruch erlitt. „Gott sei Dank ist er ständig hingefallen“, sagte sie bei ihrer Einvernahme vor der Richterin. Dadurch wurde sie vermutlich vor schwereren Verletzungen bewahrt. Den Trunkenheitszustand des Mannes zur Tatzeit sollte der Sachverständige Wolfgang Denk begutachten.

Wenn wieder was passieren sollte, geht das nicht gut aus für Sie.“ ANna Wiesflecker Richterin

Eine „starke Alkoholisierung samt entsprechender Enthemmung“ war der Befund Denks. Den entsprechenden Promille-Gehalt bezifferte er mit 2,2. Durch die Alkoholgewöhnung des Mannes könne man nicht von einer Zurechnungsunfähigkeit ausgehen, so der Gutachter. Somit kam der Schuldspruch für den 59-Jährigen, der seit dem 24. Mai in Haft sitzt, nicht überraschend. Der – bis zur ersten Verurteilung – Unbescholtene wurde zu fünf Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt – und, da er schon zwei Drittel der Strafe abgesessen hat, enthaftet.

Auflagen für

die Zeit nach der Haft

Allerdings unter den Auflagen der Bewährungshilfe, einer Suchtberatung und eines Anti-Aggressions-Trainings. „Die Frau ist tabu“, schärfte Wiesflecker am Ende der Verhandlung noch einmal deutlich ein: „Wenn wieder was passieren sollte, geht das nicht gut aus für Sie.“ Sowohl das Urteil als auch die bedingte Entlassung sind rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.