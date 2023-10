Prozess: Klosterneuburger ging in Italien mit Strandtüchern Baden

Die sprichwörtlichen Dollarzeichen in den Augen waren es schließlich, die die erfolgreiche Firma eines 58-jährigen Klosterneuburgers in die Insolvenz und letztlich auch zu einer betrügerischen Krida führten. In guten Zeiten beschäftigte der heute als Haustechniker arbeitende Mann bis zu zwölf Mitarbeiter. Seine Firma bot externes Personal und externe Leistungen im Housekeeping für Hotels an und hatte mit großen Beherbergungsbetrieben in Klosterneuburg und einem in Vösendorf gute Kunden. Das war in den Jahren 2015 bis 2019.

Dann machte ein 57-jähriger Mitarbeiter mit ägyptischen Wurzeln Urlaub im italienischen Jesolo. Als er zurückkam, wusste er seinem Chef von einer tollen Geschäftsidee zu berichten. Mit dem Verkauf von Strandtüchern könne man mit „Mörderstückzahlen“ einen „super Umsatz“ machen und sie hätten die Chance, die Ware direkt in der Fabrik zu kaufen. Ein Termin mit dem ägyptischen Fabriksbesitzer und dem 58-Jährigen wurde für eine Textilmesse in Frankfurt am Main vereinbart.

In Strandtücher investiert, aber nie welche gesehen

Der 58-Jährige besichtigte auch die Fabrik und das dazugehörige Lager selbst, und wähnte sich auf der sicheren Seite. Er zahlte auch brav für die Produktion von Strandtüchern, jedoch sah er nie eine Rendite vom Verkauf. Lediglich einmal kam eine Überweisung in der Sache vom Fabrikanten. Und dann kam Corona. Das bisher gute gehende Geschäft mit den Hotels war wegen Lockdowns und anderer Maßnahmen plötzlich keines mehr – und die Strandtücher ließen auf sich warten. Das ließ den 58-Jährigen finanziell kreativ werden und brachte ihn vor einen Schöffensenat.

„Ich hab das große Geld gesehen“, gab sich der Beschuldigte durchaus geständig – „ich hab's in ein blödes Projekt investiert“ – und formulierte sein Schuldeingeständnis so: „Du warst deppert und das ist die Strafe dafür.“ Zum ersten Teil des Satzes gehört wohl auch, dass er sich nicht erkundigt hatte über bestehende Handelsbedingungen in Italien, wie die vorsitzende Richterin Monika Zbiral auf Nachfrage herausfand. Ebenso ominös kam Staatsanwalt Thomas Ernst das Fehlen jeglicher Unterlagen dieser „Handtuchfirma“ vor. Er warf dem Angeklagten vor, damit einen Schaden von 200.000 Euro verursacht zu haben.

Wirtschaftliche Verzweiflung

35.000 Euro davon gab er zu, der Rest sei aber für Einfuhrspesen, ein extra angemietetes Lager und andere Nebenkosten draufgegangen. „Da hätte viel schwarz laufen sollen“, resümierte die Richterin. Mit dem entnommenen Geld habe er alte Schulden getilgt, gab seine Verteidigerin Julia Tesch-Kohlbeck an – er habe das Geld „aus wirtschaftlicher Verzweiflung entnommen“. Auch betonte sie vor den Schöffen, dass das „Geschäft nicht ganz abwegig war.“

Er habe mit „Risikokapital reich werden wollen“, schlussfolgerte der Senat und verurteilte den 58-Jährigen trotz seines bisher ordentlichen Lebenswandels zu sechs Monaten bedingter Freiheitsstrafe und einer unbedingten Geldstrafe von 2.400 Euro. Eine ausschließlich bedingte Strafe sei „zu wenig spürbar“, so die Richterin in der Urteilsbegründung, „und weh tun soll's auch.“ Das Urteil ist rechtskräftig.