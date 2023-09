Streit mit Schwiegermutter: 40-Jähriger schmiss Fahrrad auf Auto

Wenig zimperlich ging ein Paar am 8. Juni dieses Jahres an seinem Wohnort miteinander um. Daraus resultierte der erste Anklagepunkt gegen einen 40-Jährigen: schwere Sachbeschädigung. Aber bereits am Tag zuvor war der Streit des Mannes mit seiner Lebensgefährtin in vollem Gange. Im Zuge der Auseinandersetzung soll er sie gepackt und auf die Couch gedrückt haben. Das war Punkt zwei der Anklage der Staatsanwaltschaft Korneuburg: Körperverletzung. Der Grund war ein in beiden Fällen ein partnerschaftlicher Klassiker: Eifersucht.

Wo keine Zeugen, da keine Verurteilung

Bereits früher soll es, laut der Aussage der Mutter der Lebensgefährtin, zu Zwistigkeiten zwischen dem Paar gekommen sein. An einem früheren Wohnort des Paares, gerne mit der Schwiegermutter als WG-Mitglied, will diese beobachtet haben, dass der 40-Jährige mit einer Waffe hantiert hatte, was einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellen würde - der dritte Anklagepunkt. Der war in der Verhandlung am Landesgericht für Verteidiger Bernhard Kispert am leichtesten abzuräumen.

Nachdem es nur eine Zeugin für die angebliche Waffe gab, diese aber einen Spanienaufenthalt dem am Landesgericht vorzog und Richterin Lydia Rada via Kispert mitteilen ließ, dass sie nicht vorhätte, zu erscheinen. Überhaupt fungierte der Verteidiger ein wenig als Postbote. Auch von der Lebensgefährtin sollte er der Richterin was ausrichten, nämlich dass sie - nachdem die beiden noch immer ein Paar sind - nicht aussagen werde. Das hatte sie handschriftlich festgehalten; das entsprechende Schriftstück übergab Kispert an Rada.

Sie schmeißt Rad in die Donau, er schmeißt es gegen Auto

„Das muss ich von ihr persönlich hören“, so die Richterin, quasi von Angesicht zu Angesicht, was mittels eines Videoanrufs dann auch geschah. Blieb also noch die schwere Sachbeschädigung, die darin bestand, dass der 40-Jährige an diesem Junitag sein Rad wutentbrannt über den eigenen Zaun schmiss und dabei die Windschutzscheibe des Autos der Schwiegermutter sehr treffsicher erwischte. Sein Zorn hatte sich daran entzündet, dass er, als er beim heimischen Domizil eintraf, Teile seiner Sachen - wie sein Handy, Tablet und eben das Rad - in der Donau wiederfand.

Der 40-Jährige beteuerte zwar, es wäre nicht seine Absicht gewesen, diesen Volltreffer zu landen, aber die entsprechenden Fotos im Akt machten klar, dass es eine Kunst gewesen wäre, das Auto nicht zu treffen, so nahe wie es am Zaun stand. Eine geständige Verantwortung hätte auch angesichts einer Vorstrafe von drei bedingten Monaten Freiheitsstrafe aus dem letzten Jahr gutgetan. Das Urteil lautete schließlich auf 7.800 Euro Geldstrafe oder 300 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Der 40-Jährige gab zunächst keine Rechtsmittelerklärung ab.