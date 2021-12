Sachbeschädigung und Verfolgung: Klosterneuburger verurteilt

Ein Ziel einte alle Beteiligten in einem Verfahren wegen Sachbeschädigung und beharrlicher Verfolgung am Landesgericht Korneuburg: Das Opfer sollte endlich seine Ruhe bekommen. Die Geschichte begann im Jahr 2019, als ein 33-jähriger Klosterneuburger eine 59-jährige Neurologin in ihrer Praxis in Tulln aufsuchte. Für die Ärztin eine fatale Begegnung, die am 12. Februar letzten Jahres bereits einmal vor Gericht ihren Niederschlag fand.

„Ist irgendwie ein Würschtel“

In den unzähligen Whats-App-Nachrichten des Mannes „bin ich mal Mengele, mal werd ich erniedrigt“, so die resolute Medizinerin, die bei der Polizei um Begleitschutz wegen der permanenten Belästigungen des Mannes bat. „So ganz ohne ist das nicht“, sagte sie gefasst, aber nicht unbeeindruckt von den über zwei Jahren, die sich der 33-Jährige nun schon ungefragt in ihr Leben drängt. In ihren Augen sei der Mann „irgendwie ein Würschtel“ und ein „armes Bubi“. Der aber einen nicht unbeträchtlichen Schaden von 10.000 Euro an ihrer Praxistür und an ihrem Wohnort angerichtet hat.

Verteidiger Rafael Sokolski führte für seinen Mandanten ins Treffen, dass dieser „alte Verhaltensmuster“ – auch mithilfe einer Therapie – überwinden möchte und eingesehen habe: „So geht’s nicht weiter.“ Sokolski habe in seinen Gesprächen mit dem 33-Jährigen diesen als „reflektiert erlebt“.

Mit dieser Sichtweise tat sich Richterin Lydia Rada allerdings schwerer. Der Angeklagte hatte Weisungen des Gerichts ignoriert und trotz des Urteils im Februar 2020 weitergemacht.

Radas Urteil fiel umfangreich aus und trägt hoffentlich dazu bei, dass sich die Neurologin nie mehr mit diesem Mann beschäftigen muss. Zum einen verurteilte die Richterin ihn zu acht Monaten Freiheitsstrafe, wovon sie sechs Monate für eine Probezeit von drei Jahren auf Bewährung aussetzte. Darüber hinaus erließ sie die Weisung, dass der Mann neben der Psychotherapie auch verpflichtend eine psychiatrische Behandlung und Bewährungshilfe in Anspruch zu nehmen hat. Das absolute Kontaktverbot zum Opfer verstand sich von selbst.