Trickbetrug: Zehn Tage Beutezug, 150.000 Euro Schaden

Insgesamt 24-mal schlugen ein Deutscher (36) und zwei Kosovaren (32 und 36 Jahre alt) innerhalb von nur zehn Tagen - 20. bis 29. März dieses Jahres - in sechs Bezirken Niederösterreichs zu. Zwar ist es bei vielen Delikten beim Versuch geblieben, insgesamt summierte sich der Schaden aber dann doch auf 150.000 Euro. Von der Masche her ging das Trio immer gleich vor. Der 32-jährige Kosovare hatte die Aufgabe des Chauffeurs und Aufpassers, die anderen zwei besuchten ihre Opfer als „Mitarbeiter“ eines Stromerzeugers oder Mobilfunkanbieters.

Im Visier der Täter: Menschen im betagten Alter

Mit gefälschten Ausweisen der jeweiligen Unternehmen stellten sie sich vor, und gaben vor, etwas messen zu müssen. Um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen, hatten sie sich sogar spezielle Geräte besorgt. Sodann lenkte der 36-jährige Kosovare die Opfer ab, während der „Vermesser“ - der Deutsche - ihnen die Bude leerräumte. Bis die Geschädigten mitbekamen was passiert war, waren die Täter auf und davon - jedenfalls bis zum 29. März dieses Jahres. Da klickten in Rannersdorf (Bezirk Bruck) die Handschellen, da die drei bereits ins Visier der Fahnder geraten waren.

Zuvor waren schon Adressen in Klosterneuburg das Ziel der Diebe. Nächste Station der dreisten Tour war Perchtoldsdorf. Die Diebe sollten aber noch einmal in den Bezirk Mödling zurückkehren, nämlich nach Guntramsdorf. Dazwischen traf es Korneuburg und Langenzersdorf, gefolgt von Ternitz (Bezirk Neunkirchen) und Wienersdorf im Bezirk Baden. Ein verbindendes Element gab es bei den Taten: Die Geschädigten waren alles ältere wenn nicht hochbetagte Personen.

Bisher geschwiegen, im Prozess geständig

Angeklagt wurden sie am Landesgericht Korneuburg wegen schweren gewerblichen Diebstahls - teils durch Einbruch - als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung. Die gefälschten Ausweise fielen, verglichen dazu, mit geringem juristischen Gewicht in die Waagschale. In Summe ergab das aber natürlich ein schöffenwürdiges Verfahren unter dem Vorsitz von Richterin Astrid Raufer. Bis zum Prozess hatten sich Angeklagten zu den Vorwürfen noch nicht verantwortet.

Verteidiger Alfred Krenn, der alle drei Beschuldigten vertrat, stellte dem Schöffensenat in Aussicht, dass sich jeder seiner Mandanten schuldig bekennen werde. Er lieferte aber Gründe für das Tun des Trios. Beim angeklagten Deutschen, sei es trotz guten Verdienstes zu Schwierigkeiten nach der Coronazeit gekommen; beim gleichaltrigen Kosovaren wäre dessen Drogensucht die eigentliche Triebfeder und den arbeitslosen 32-Jährigen hätten schlicht finanzielle Nöte motiviert.

Ein „Gabriel“ als Hintermann und „Finanzier“ der Diebestouren

Was Krenn bei seinem Eröffnungsplädoyer dezent unter den Tisch fallen ließ, waren die Hintergründe der Taten. Über „Kontakte“ wurde der Beutezug im Café des Deutschen in Mainz geplant, es wurden - von wem auch immer - Ausweise besorgt. Werkzeugtasche samt Einkaufsliste für das passende Diebstahlsequipment komplettierten die Vorbereitungen. Und auch in Wien war alles für das Trio vorbereitet - von einem gewissen „Gabriel“.

Der habe die Unterkunft organisiert, ihnen gesagt, wo sie hinfahren sollten - pro Tag eine Liste mit zehn Adressen - und ihnen nach den Diebstählen die Beute, die hauptsächlich aus Schmuck bestand, auch wieder abgenommen. Er sei ihr „Finanzier“ gewesen, sagten sie übereinstimmend in abgesonderten Vernehmungen aus. Von ihrem Anteil an den Diebstählen hätten sie nie etwas gesehen.

Staatsanwalt: „Das wird in Österreich nicht toleriert“

Auf wie auch immer geartetes Mitleid konnten sie bei Staatsanwalt Josef Mechtler kaum hoffen. Er bezeichnete die Angeklagten - alle drei mit einschlägigen Vorstrafen - in ihrer Verantwortung als manipulativ. Besonders sauer stießen Mechtler die - seiner Meinung nach - „Krokodilstränen“ auf, da die Angeklagten im Prozess aussagten, dass sie bei einigen Taten von ihren Opfern abgelassen hätten, weil sie ihnen so leidgetan hätten.

Auch auf das fortgeschrittene Alter der Opfer wies der Staatsanwalt die Schöffen in seinem Schlussplädoyer noch einmal hin: „Das wird in Österreich nicht toleriert.“ Für den geringsten Tatbeitrag kam der 32-Jährige mit zwei Jahren Freiheitsstrafe, davon acht Monate unbedingt davon. Der Deutsche wurde zu unbedingten 26 Monaten verurteilt und der 14-mal vorverurteilte Kosovare fasste drei Jahre Haft aus. Das Urteil ist rechtskräftig.