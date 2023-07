Vergewaltigungsprozess: Verteidigung schießt aus allen Rohren

Ein Prozess, der sechs Verhandlungstage in Anspruch nimmt, ist für die Verhältnisse am Landesgericht Korneuburg ein außergewöhnlicher Vorgang. Nach dem eineinhalbstündigen Eröffnungsplädoyer von Verteidiger Klaus Ainedter und einer Vielzahl an Anträgen seitens der Verteidigung, bekam man einen Vorgeschmack auf die Dauer des Verfahrens. Angeklagt ist ein 40-jähriger Musikmanager, der in seinem ehemaligen Tonstudio in Maria Gugging (Gemeinde Klosterneuburg) insgesamt sieben Frauen vergewaltigt haben soll.

Insgesamt sechs Verhandlungstage hat der dem Schöffensenat vorsitzende Richter Helmut Neumar am Landesgericht Korneuburg für eine Anklage wegen Vergewaltigung angesetzt. Foto: Christian Pfeiffer

Die Auskünfte über seine Person sollten aber vorläufig die letzten Worte des Beschuldigten sein. Er nahm sein Recht in Anspruch, nicht auszusagen. Ausführlicher war Staatsanwältin Gudrun Bischof in ihren Ausführungen, die dem Schöffensenat die dem 40-Jährigen zur Last gelegten Taten detailreich schilderte. Drei der Opfer sollen Ex-Lebensgefährtinnen des Mannes sein, die vier weiteren Opfer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren soll der 40-Jährige im Umfeld seiner Tätigkeit - der Musikbranche - gefunden haben.

Staatsanwältin Gudrun Bischof legt dem 40-jährigen Musikmanager mehrmalige Körperverletzung und Vergewaltigung zur Last. Foto: Christian Pfeiffer

Die Vorwürfe reichen zurück bis ins Jahr 2005. Das letzte Opfer soll der Beschuldigte - wie bei den anderen Taten auch, mithilfe von K. O.-Tropfen - in der Nacht von 4. auf 5. November 2021 vergewaltigt haben. Seit 15. Dezember 2021 sitzt der Musikmanager nun schon in Untersuchungshaft. Der Grund für die lange Dauer und das späte Verfahren, liegt darin, dass sich der Fall quasi rückwärts aufgerollt hat. Denn bis zur Haftprüfungsverhandlung waren der Staatsanwaltschaft nur die Anzeigen von zwei Frauen bekannt.

Erst nach und nach, als sich herumsprach, dass der 40-Jährige inhaftiert ist, meldeten sich die restlichen fünf Opfer - was natürlich intensive weitere Ermittlungen nach sich zog. Und damit der Verteidigung Tür und Tor öffnete. So zumindest die Sichtweise des Verteidigers. Ainedter zerpflückte die Aussagen der „Zeugen“, als die er die mutmaßlichen Opfer bezeichnete. Da die Taten lange zurücklägen, hätten die Frauen ein „False Memory Syndrom“ entwickelt. Sie hätten also nur Pseudo-Erinnerungen an die Taten.

Verteidigung schießt sich auf Gutachter ein

Als Hauptziel seiner Attacken hatte Ainedter aber den Sachverständigen, Gerichtspsychiater Peter Hofmann, ausgemacht. Nach nur knapp zwanzigminütiger Exploration sei dieser zu dem Ergebnis gekommen, dass sein Mandant mit seiner „Lust am Beischlaf mit bewusstlosen Frauen“ zwingend ein Serientäter sei. Mit der Konsequenz, dass er - im Falle einer Verurteilung - seine Haft in einem forensisch-therapeutischen Zentrum zu verbüßen hätte.

Ainedter legte dem Schöffensenat ein Gutachten vor, das er von einem deutsch-schweizer Psychiater erstellen hatte lassen. Darin wird das Gutachten Hofmanns „in der Luft zerrissen“, wie sich Ainedter ausdrückte. In Anwesenheit Hofmanns werde sein Mandant keine weitere Aussage machen, so der Verteidiger, das Vertrauensverhältnis sei zerrüttet, um umgehend den Antrag auf Befangenheit des Sachverständigen zu stellen. Hofmann sei bei seinem Gutachten durch Kenntnis des Aktes voreingenommen gewesen.

Zeitpunkt auszusagen „noch nicht gekommen“

Diesen Antrag lehnte der vorsitzende Richter Helmut Neumar als „rein spekulativ“ ab: „Kein Vertrauen ist kein Ablehnungsgrund.“ Aber es war ja nicht der letzte Antrag der Verteidigung. Drei Familienmitglieder und den besten Freund des 40-Jährigen beantragte Ainedter als weitere Zeugen; darüber hinaus noch elf, die vorgeblich die Umstände erhellen können - und den deutsch-schweizerischen Psychiater. Und - nach Prozessverlauf - selbstverständlich beantragte er auch die Einholung eines weiteren psychiatrischen Gutachtens.

Zumindest ein oder zwei Worte musste der 40-Jährige dann doch noch sagen. Er hatte die Frage des Richters zu beantworten, wie er sich bekenne: „Jetzt gilt's.“ „Nicht schuldig“, er wolle sich zurzeit nicht zu den Vorwürfen äußern. In seinen Einvernahmen habe er immer wieder auf einen „späteren Zeitpunkt“ verwiesen. „Der Zeitpunkt etwas zu sagen, ist noch nicht gekommen?“, fragte Neumar nach. „Nein“, so das letzte Wort des Angeklagten am ersten Verhandlungstag.