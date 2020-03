„Wir haben uns in Klosterneuburg verliebt“. Jochen Danninger, seit 2004 fix mit der Babenbergerstadt als Heimatstadt verbunden, ist nach einem fünfjährigen „Ausflug“ in die Privatwirtschaft seit Ende Februar wieder fix in der Politik verankert, wurde ihm doch das Ressort „Wirtschaft, Digitalisierung, Tourismus und Sport“ als Landesrat von der Landesregierung angeboten. „Nach Rücksprache mit meiner Familie war ich sofort bereit, diese ehrenvolle und wichtige Aufgabe zu übernehmen“, so der frisch gebackene Landesrat.

Für ihn war es wichtig, zuerst die Familie zu fragen: „Diese Arbeit ist doch zeitintensiver als ein normaler Job, und meinen Töchtern muss ich ja auch erklären, warum ich jetzt öfter in der Zeitung stehe.“ Seine Töchter, elf und 14 Jahre alt, wüssten jetzt, was auf sie zukäme, und seine Frau Katharina, die im Klosterneuburger Gemeinderat sitzt, hätte auch größtes Verständnis für seine politische Arbeit.

„Wenn man offen ist und auf die Leute zugeht, wird man auch gut in Klosterneuburg aufgenommen.“ Jochen Danninger

Den Unterschied zur Arbeit in einem Unternehmen sieht Danninger so: „In einem Unternehmen gibt es einen, der anschafft. Und der muss seine Entscheidungen nicht einmal erklären. In der Politik musst du immer die Leute mitnehmen, da ist Empathie notwendig.“ Jeder Prozess hätte Erklärungsbedarf, die Verantwortung wäre größer und die Entscheidungen hätten Auswirkungen auf alle Landsleute.

Mit den Ressorts Wirtschaft, Digitalisierung, Tourismus und Sport hat Danninger nun intensiv zu tun. Mit welchem der vier Aufgabenbereiche kann er am besten? „Mein Lieblingsbereich ist der Sport“, so der durchtrainierte Landesrat. „Ich weiß, was mir der Sport gibt. Deswegen ist mir wichtig, andere für den Sport zu begeistern.“ Das Ressort mit der meisten Verantwortung sei aber die Wirtschaft. Bei der Wirtschaft und dem Tourismus sei er durch seine Vorkenntnisse zu Hause. „Ich habe auch in der Privatwirtschaft meinen Job gerne gemacht. Aber da ich jetzt meinen Traumjob habe, ist das etwas ganz Besonderes.“

Aktuell ist Danninger schon voll eingearbeitet. Schon seit 20. Dezember hat er seine Aufgabe als designierter Landesrat übernommen. Am 27. Februar ist er angelobt worden.

Klosterneuburg liebt Danninger, weil „ich bereits viele Freunde hier habe. Man kennt sich und hat mit den Nachbarn Kontakt. Die Anonymität einer Großstadt brauch ich nicht. Wenn man offen ist und auf die Leute zugeht, wird man auch gut in Klosterneuburg aufgenommen.“

Nach Negativem in der Stadt gefragt, sagt Danninger: „Da gibt es nichts.“ In Sachen reger Bautätigkeit vertraue er auf die dafür Verantwortlichen der Stadt. Beim Verkehr sei es schwierig, viele Interessen unter einen Hut zu bringen, und was das Einkaufen betrifft, zeigt sich Danninger als Musterbürger: „Ich kaufe fast alles, was ich brauche, in Klosterneuburg. Natürlich gibt es Luft nach oben, aber da sind die Leute auch selbst gefordert, etwas zu ändern. Wenn man nur im Internet einkauft, darf man sich nicht wundern, wenn es Probleme geben kann.“

„Ich kaufe fast alles, was ich brauche, in Klosterneuburg"

Was kann ein Landesrat für seine Heimatstadt alles bewirken? „Da fällt mir sofort der IST-Park in Maria Gugging ein. In dieses Leuchtturmprojekt ist viel Geld von Niederösterreich hineingeflossen. Ich habe klarerweise Verantwortung für das ganze Land. Es hat aber jeder Verständnis, wenn ich mich für meine Heimatgemeinde einsetze.“

Danninger hat derzeit keine Ambitionen, die politische Karriereleiter noch weiter hinaufzusteigen: „Ich habe jetzt einen traumhaften Job, in dem ich viel bewegen und meine Ideen umsetzen kann. Und wir haben wohl die beste Landeshauptfrau. Schließlich kommt sie ja auch aus Klosterneuburg.“