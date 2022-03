Klosterneuburger Musikschule reüssiert bei prima la musica

Werbung

Beim diesjährigen, in hybrider Form ausgetragenen NÖ Landeswettbewerb prima la musica wurden 135 Musikschülerinnen und -schüler (davon 49 Solo-Beiträge und 18 Ensembles) für ihre Leistungen von der Jury mit Weiterleitungen zum renommierten Bundeswettbewerb prima la musica belohnt. Daran hatte auch die J.G. Albrechtsberger Musikschule Klosterneuburg wie schon in den vergangenen Jahren wieder beträchtlichen Anteil.

Wettbewerb an vier Orten in St. Pölten

Der NÖ Landeswettbewerb prima la musica für klassische Musik zählt zu den wichtigsten Initiativen zur Förderung der musikalischen Jugend und ist seit Jahren der größte Wettbewerb im Bundesvergleich. Mit 92 eingebundenen niederösterreichischen Musikschulen von gesamt 126 Ausbildungsinstitutionen und rund 290 eingebundenen Lehrenden ist der Wettbewerb die größte Veranstaltung im niederösterreichischen Musikschulwesen.

Insgesamt nahmen nach einigen corona-bedingten Absagen rund 720 junge Talente in 17 Kategorien an dem Wettbewerb, der vom MKM Musik & Kunst Schulen Management Niederösterreich organisiert wird, teil.

Der Großteil der Darbietungen hat heuer unter Einhaltung aller nötigen Schutzmaßnahmen endlich wieder in Präsenz stattgefunden. Die jungen Musikerinnen und Musiker der Altersgruppen I – V konnten sich in St. Pölten auf der großen Bühne im Festspielhaus, in der Musikschule, im Konservatorium für Kirchenmusik sowie in der Militärmusik Niederösterreich in Präsenz miteinander messen.

Anerkennung kommt unter anderem von Martin Lammerhuber, Holdinggeschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich: „Die Musikschulen in allen Regionen Niederösterreichs leisten dank des hochengagierten Netzwerkes an Lehrenden, Leiter:innen und Eltern großartige Arbeit.“

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigte sich von den Leistungen der jungen Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer begeistert: „Ich freue mich über die herausragenden Erfolge unserer Musikschülerinnen und Musikschüler aus allen Teilen Niederösterreichs! Gratulation an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, Musikschulleiterinnen und -leiter und Lehrenden, die die jungen Talente in diesem herausfordernden Schuljahr erfolgreich vorbereitet haben.“

Die Klosterneuburger Auszeichnungen im Detail:

Erste Preise mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb konnten sich Benedikt Mittermayer, Laura Mörtl, Maria Kucharko, Mirjam Malkoc (Violine), Emil Kunesch, Lukas Szokoll, Yanik Polster (Gitarre), Felicitas Gamsjäger, Maria Kucharko und Vanessa Buxbaum (Klavier) sichern.

Erste Preise mit ausgezeichnetem Erfolg gingen an Felix Hsieh, Nikoloz Menabde (Klavier), Ida Hörmann, Laura Droppova, Olivia Salome Danninger-Guarin, Sava Lekic (Violine), Laura Bammer (Violoncello), Maxim Sazanov (Gitarre), Naomi Schweeger (Harfe) und Stefanie Martens (Gesang).

Erste Preise erspielten sich Alma Bacher, Benedikt Kahl (Akkordeon), Anna Recnik, Carolina Kailbach, Elena Murauer, Liam Gharehmani, Sophie Ecker (Gitarre), Benedikt Mittermayer, Boris Anton Rapl (Klavier) und Livia Robatsch (Gesang).

Zweite Preise wurden Anna-Lena Gröschl, Simon Preisel (Akkordeon) und Felix Eidai Kunesch (Klavier) zugesprochen.

Einen dritten Preis vergab die Juy an Mirjam Auer (Klavier).

Auch außerhalb der Musikschule Klosterneuburg reüssierte Klosterneuburg beim Wettbewerb: Julia Zaslavsky (Klavier), Studierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, erreichte einen ersten Preis.

Der Bundeswettbewerb prima la musica wird heuer von 20. bis 31. Mai in Feldkirch (Vorarlberg) ausgetragen.

Weitere Informationen: musikderjugend.at.

