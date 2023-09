Viel Abenteuer im Schelhammerpark

Vollbild

FB

Projektübergabe vor dem Rathaus Freitag Nachmittag ging es los. Arbeitsbeginn am Samstag: 7.30 Uhr, Schelhammerpark. Projektübergabe nach getaner Arbeit. Fast geschafft: Sonntag Mittag wurde noch aufgeräumt vor der Projektpräsentation. Spaß an der Arbeit war auf jeden Fall dabei. Insgesamt 30 Mitglieder der Landjugend Fragnerland packten gemeinsam an. Stationen eines Adventure-Pfads rund um den Kinderspielplatz im Schelhammerpark: Tempelhüpfen. Stationen eines Adventure-Pfads rund um den Kinderspielplatz im Schelhammerpark: Ruhezone. Stationen eines Adventure-Pfads rund um den Kinderspielplatz im Schelhammerpark: Hängematten. Stationen eines Adventure-Pfads rund um den Kinderspielplatz im Schelhammerpark. Stationen eines Adventure-Pfads rund um den Kinderspielplatz im Schelhammerpark. Stationen eines Adventure-Pfads rund um den Kinderspielplatz im Schelhammerpark: Finde die Wichtel. Stationen eines Adventure-Pfads rund um den Kinderspielplatz im Schelhammerpark. Der Zaun des Spielplatzes im Schelhammerpark wurde bunt gestaltet.

1 /36