„Keine Grenze nach oben“: Klosterneuburgs Grüne mit Wahl zufrieden

16,0 Prozent, Platz zwei in der Stadt und Klubstatus im Land. Die Vorzeichen stehen bei den Grünen Klosterneuburg auf Feierlaune.

Und gebührend gefeiert wird auch. Trotzdem: „Es ist schon irgendwo ein Wermutstropfen, dass – wenn in der Gesellschaft seit Jahren die Klimakrise ein Thema ist – eine Öko-Partei auf Landesebene nur sechs Prozent macht“, gibt das Ergebnis Sepp Wimmer zu denken. In der Klimakrise seien auch 16 Prozent auf kommunaler Ebene zu wenig. Was Wimmer ebenso wehtut: „Die FPÖ-Gewinne sind momentan für uns Ökos – und auch die großen Gewinne der NEOS – sehr schmerzhaft.“

Nicht die akute Klimakrise, sondern andere Themen haben den Wahlkampf dominiert, resümiert Wimmer. Und durch die Regierungsbeteiligung werden die Grünen verantwortlich gemacht, sieht Wimmer: „In der Regierung wird aus meiner Sicht viel positiv gemacht, aber von den Menschen wird dann auch sehr viel negativ gesehen wie Corona, die Impflicht, die Asyldebatte – und das schlägt sich auf die Landesebene durch, wobei wir auf kommunaler Ebene nichts mit dem Thema zu tun haben.“ Es ist also auch der Rahmen, der die Wahl ausmacht.

Und wie wird das 2025 sein, wenn die Grünen ihren 20+ Prozent im Gemeinderat verteidigen wollen? „Wenn es wieder problematische Außenbedingungen wie Krieg und eine Pandemie gibt oder eine Regierungsbeteiligung, wo die Grünen auch Verantwortung tragen, wird es schwerer. Aber unter optimalen Bedingungen gibt es keine Grenze nach oben.“

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.