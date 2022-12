Klosterneuburg: 19.794 Wahlberechtigte und acht Kandidaten

Werbung

29. Jänner. An diesem Tag wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Die drittgrößte Stadt stellt die Landeshauptfrau. Und auch sonst wird es spannend. Ein Überblick.

Wahlberechtigt sind 19.794 Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger. Erstmals haben nur jene Bürgerinnen und Bürger eine Stimme, die einen Hauptwohnsitz haben. 7.000 Menschen haben ihren Nebenwohnsitz in der Babenbergerstadt. Etwa jeder Zweite, rund 3.400, wäre – und war früher – wahlberechtigt, jetzt nicht mehr.

Der Wahl beisitzen dürfen nur Bürgerinnen und Bürger mit aktivem Wahlrecht – Nebenwohnsitze sind hier also ebenso ausgeschlossen. Stellt das die Parteien vor Probleme? „Wir können uns auf eine starke Unterstützung freuen. Es ist wichtig, dass man für die Demokratie einen Beitrag erbringt“, meint Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP).

Auch die zweitgrößte Partei der Stadt, die Grünen, habe keine Probleme – zumindest diesmal, gibt Stadtrat Sepp Wimmer zu: „Da die Parteien immer weniger Mitglieder haben und die Meinung in der Bevölkerung über die Politik so schlecht ist, wird es immer schwieriger, die Wahlsprengel zu besetzen.“ Er kritisiert: „Das System der Besetzungen der Wahlsprengel, in Klosterneuburg etwa 40 mit etwa 400 Personen, erfolgt über ein völlig nicht mehr zeitgemäßes System, als es noch vor 30 Jahren nur die beiden großen Parteien ÖVP und SPÖ, mit den entsprechenden Mitgliederzahlen gab.“

Was die Frage stellt: Was machen Wahlbeisitzerinnen und -beisitzer überhaupt? Sie wirken am Ablauf einer Wahl und an der Stimmenauszählung mit. Wie viele Personen aus jeder Partei kommen, hängt vom Ergebnis bei der letzten Wahl im Bereich der jeweiligen Wahlbehörde ab.

Bei der SPÖ sind das eigenen Angaben zufolge rund 80 Helferinnen und Helfer. „Es war schwierig, da viele ältere Personen nicht mehr können und die Jugend ist auch nicht leicht zu überzeugen, den Sonntag in einem Wahllokal zu verbringen“, sagt SPÖ-Parteiobmann Michael Wieshaider, „die 60 Euro, die die Gemeinde einem Beisitzer oder Beisitzerersatz zahlt, überzeugen auch nicht viele.“

Motivationsprobleme haben die NEOS hingegen nicht. Stadtrat Clemens Ableidinger erklärt: „Unsere Ortsgruppe verzeichnet seit 2020 ein stabiles Wachstum. Die Motivation ist bei allen hoch, auch bei jenen, die nicht selber auf der Liste stehen.“ Und das gilt auch für die FPÖ: „Die Nebenwohnsitze stellen die Klosterneuburger Freiheitlichen vor keine Probleme. Als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer fungieren Mitglieder der FPÖ“, gibt Stadtrat Josef Pitschko Einblick.

Die Listen-Einreichung ist noch bis 23. Dezember möglich. Folgende Kandidatinnen und Kandidaten stehen schon jetzt fest:

ÖVP Christoph Kaufmann

SPÖ Karl Schmid-Wilches

FPÖ Susanne Eistert

Grüne Sepp Wimmer und Eva-Maria Feistauer

NEOS Clemens Ableidinger, Darius Djawadi, Clemens Peyer

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.