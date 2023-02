Landtagswahl 2023 Klosterneuburger FPÖ-Jubel über Zugewinne

Lesezeit: 2 Min AG Angelika Grabler

Landtagswahl-Kandidatin und Gemeinderätin Susanne Eistert (2.v.r.) feierte am Abend den Wahlsieg der FPÖ in Klosterneuburg. Foto: Grabler

E in Plus von 3,3 Prozent in Klosterneuburg – die Wahlziele sind erreicht.