Klosterneuburger Kandidaten: Die Opposition am Wort

SPÖ

Karl Schmid-Wilches, SPÖ Foto: SPÖ

Karl Schmid-Wilches, Angestellter, Platz 4 im Bezirk

Was wollen Sie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagen?

Dass sie sich nach der Wahl keine Juniorpartner nehmen soll, ich würde eine Zusammenarbeit mit der größten möglichen Stimmenmehrheit bevorzugen. Ich hoffe, dass wir da dabei sind! Darum SPÖ wählen!

Was braucht es für Klosterneuburg?

Wir haben aus meiner Sicht einige Mankos in der Bauordnung, Verkehrsplanung et cetera, da kann das Land sicher Einfluss nehmen. Mehr Lösungsansätze in der Frage der Kassenärzte, Pflegepersonal, Krankenhaus et cetera, da könnten wir in einer Regierungsbeteiligung sicher einiges bewirken.

FPÖ

Susanne Eistert, FPÖ Foto: FPÖ

Susanne Eistert, Apothekerin, Platz 3 im Bezirk

Was wollen Sie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagen?

Die Frau Landeshauptfrau soll endlich ehrliche Politik machen und nicht Showpolitik mit großen Wahlversprechen betreiben. Vor der letzten Wahl wurde zum Beispiel der Umzug des Umweltbundesamtes nach Klosterneuburg großartig angekündigt, umgesetzt wurde dieser nicht, obwohl die ÖVP in der Regierung ist.

Was braucht es für Klosterneuburg?

Ich wünsche mir eine Verbesserung der medizinischen Grundversorgung in Klosterneuburg durch Aufwertung unseres Krankenhauses mit einer Kinder- und Jugendambulanz. Gerade die letzten Wochen haben diese Notwendigkeit gezeigt. Weiters müssen mehr Kassenstellen für Ärzte in Klosterneuburg geschaffen werden.

Grüne

Josef "Sepp" Wimmer, Grüne Foto: Grüne

Josef „Sepp“ Wimmer,

Politologe, Platz 2 im Bezirk

Was wollen Sie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagen?

Nur weil Wahlkampf ist, sollte man nicht alles schlecht reden. Sie hat NÖ gut verwaltet und auch Innovationen forciert. Kritik übe ich bei der Raumplanung, es gibt zu wenig Schutz vor intensiver Verbauung und Bodenversiegelung. Kritik auch im Tourismus: Es ist verboten, viele schöne Ausflugsziele mit dem MTB zu erreichen.

Was braucht es für Klosterneuburg?

Wir brauchen vom Land, um die hohe Lebensqualität in unserer Gartenstadt aufrecht zu halten, in der Raumplanung rechtliche Bestimmungen, um die intensive Verbauung und die Bodenversiegelung zu stoppen. Beide haben am Klimawandel einen massiven Anteil. Wo gestern eine grüne Wiese war, steht morgen ein Haus.

NEOS

Clemens Ableidinger, NEOS Foto: NEOS

Clemens Ableidinger, Projektleiter Bildung, Platz 1 im Bezirk

Was wollen Sie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagen?

Ich würde Sie fragen, warum Dinge, die für die Zukunftspartnerschaft in Klosterneuburg selbstverständlich sind, nämlich der Ausbau qualitätsvoller Kinderbetreuung, niederösterreichweit so lange stillgestanden sind und jetzt kurz vor der nächsten Wahl groß angekündigt werden.

Was braucht es für Klosterneuburg?

Das Land muss in Sachen Öffis alle Gemeinden im Wiener Umland besser unterstützen. Die Abschaffung der Förderung des Semestertickets für NÖ Studierende war ein Fehler. Ebenso braucht es bessere Förderungen für Vitalisierungs- und Verschönerungsinitiativen, wie zum Beispiel am Rathausplatz.

