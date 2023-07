Trübe Stimmung trotz günstigem Erntewetter in Maria Gugging

Besonders rasche Abreife des Getreides und sehr gute Erträge: Am Bauernhof Andrea und Manfred Niedl wurde vergangene Woche die Getreideernte 2023 erfolgreich abgeschlossen. Dennoch trüben die stark gefallenen Preise für das Getreide die Stimmung in der Landwirtschaft. „Durch den Krieg in der Ukraine und die Sperre der Schwarzmeerhäfen gelangt schon seit einigen Monaten sehr viel Getreide auf den europäischen und somit auch auf den österreichischen Markt, was zu einer Halbierung der Preise geführt hat,“ so Manfred Niedl. Zudem waren sie von massiven Teuerungen bei den Betriebsmitteln wie Dünger, Pflanzenschutz und Treibstoff betroffen. Erst nach endgültiger Abrechnung im Herbst wird sich zeigen, ob die Getreideernte heuer positiv abgeschlossen werden kann – und das trotz der guten Erträge.