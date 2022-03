Klosterneuburger Teenager vor Gericht: „Ich wollte Aufmerksamkeit“

Die Liste an Vorwürfen, die Staatsanwalt Ronald Schaffer am Landesgericht Korneuburg gegen eine erst 16-Jährige vortrug, war schier endlos. Das ging von Raub über Körperverletzung, bis zur Sachbeschädigung.

Die Taten, die der Schülerin zur Last gelegt wurden, summierten sich auf fast zwei Dutzend. Seit 19. November letzten Jahres in Untersuchungshaft wurde sie zur Verhandlung vor dem Schöffensenat dem vorsitzenden Richter Franz Furtner vorgeführt.

Schuldeinsicht und guter Eindruck vor Gericht

Gleich zu Beginn des Prozesses thematisierte der Richter die „schwierigsten Umstände“ ihrer Kindheit, die sie bereits im Alter von vier Jahren das erste Mal ins Kinderheim brachten.

Ein dreijähriger Aufenthalt der jungen Türkin bei ihrer Tante und Großmutter in ihrer Heimat, bei dem sie nur gelegentlich zur Schule ging, trug sein Übriges dazu bei, dass das Mädchen keinen Halt im Leben fand. Wieder zurück in Österreich führte ihr Weg im März 2021 in eine Jugend-Betreuungseinrichtung in Klosterneuburg.

Die zur Tatzeit 15-Jährige „wütete“, in dem sie Gleichaltrige mit Komplizinnen im August und September letzten Jahres brutal überfiel und ihren Opfern Geldbörse und Mobiltelefon stahlen. Außerdem gehen drei Körperverletzungen in dieser Zeit ebenfalls auf ihr Konto, weil sie sich durch die Opfer provoziert fühlte.

„Ich zucke direkt aus“, war die junge Frau, die vor Gericht einen eher schüchternen Eindruck machte, schuldeinsichtig. Dazu kamen Einbrüche in Lokale mit einer Gruppe Burschen auf der Donauinsel, bei der sie Getränke stahl.

Besonders sinnlos erscheint, dass sie mit anderen mutwillig in diversen Garagen in Wien Feuerlöscher entleert hatte. Kleinlaut gab sie zu: „Ich hab’s damals cool gefunden.“

Der „gute Eindruck“, den Richter Furtner von ihr hatte, begründete sich insofern, als sie ihre letzten Worte dem Motiv ihrer Taten widmete: „Ich wollte Aufmerksamkeit.“ Anhand der verschiedenen Vertreterinnen von unterschiedlichen sozialen Einrichtungen, die dem Prozess beiwohnten, war abzulesen, dass sie zumindest dieses Ziel mit ihren Taten erreichte.

Unter „Beigebung“ von Bewährungshilfe und den Weisungen des betreuten Wohnens, einer Psychotherapie und des Schulbesuchs wurde sie vom Schöffensenat für all ihre Taten zu zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Sieben davon setzte der Senat zur Bewährung aus, was bedeutete, dass die junge Frau umgehend enthaftet und auf freien Fuß gesetzt wurde. Sehr zur Freude der 16-Jährigen.

