Musik für den Frieden in der Lourdesgrotte

Krieg, Verbechen und Leid in Europa: Zur langen Nacht der Kirchen in der Lourdesgrotte versetzt Musik gemeinsam in eine friedlichere Welt. Am Freitag, 2. Juni, von 20 bis 21.30 Uhr sorgt die „Ilona Maria Jambor & Friends Band“ für musikalische Impressionen aus aller Welt.

Damit sollen die Teilnehmenden sich in eine Welt des Friedens hineinfühlen können, auf der sich Menschen mit Respekt und Achtung gegenübertreten – und das unabhängig von Herkuft oder Religion. Für viele von uns war es unvorstellbar, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mitten in Europa nach 77 Jahren in der Ukraine ein neuerlicher Krieg mit all den Verbrechen und Leid stattfindet. Täglich sieht man die Bilder des unmenschlichen Leidens der betroffenen Menschen.

In der Lourdesgrotte sollen sich Besucherinnen und Besucher gemeinsam besinnen. „Wir laden zu diesem Konzert herzlich ein, um mit Musik gemeinsam in eine friedlichere Welt, wenn auch für kurze Zeit, zu versetzen“, lockt die Pfarre. Im Anschluss findet eine Agape sowie eine Weinkost der Weinbau Familie Pötsch statt.

In der Lourdesgrotte findet im Rahmen der Langen Nacht der Kirche ein Konzert für den Frieden statt. Foto: NÖNWagner

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.