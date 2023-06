Musikalische Reise in der Lourdesgrotte

Die Lourdesgrotte im Wallfahrtsort Maria Gugging wurde vergangenen Freitag zum Schauplatz eines einzigartigen Konzerts. Von Italien über Frankreich, Spanien, Argentinien, Kuba, USA, Israel, Ukraine, Russland, Polen und Schweden bis nach Österreich - „Ilona Maria Jambor & Friends Band“ nahm die Zuhörer auf eine musikalische Reise mit, die mit dem Lied „I am from Austria“ abgeschlossen wurde. 250 Gäste waren an diesem Abend in der Grotte versammelt, um den Klängen und Melodien der Musiker zu lauschen. Nachdem ihre Darbietungen mit einem tosenden Applaus gewürdigt wurden, bedankten sich Illy Jambor und ihre Musikerkollegen mit zwei musikalischen Zugaben bei dem Publikum. Der Abend war nach dem Konzert jedoch noch nicht vorbei. Die Weinbauerfamilie Peter Pötsch hatte Wein für eine Weinverkostung gespendet, bei der die Gäste die Möglichkeit hatten, die beeindruckenden Eindrücke des Konzerts in gemütlicher Atmosphäre Revue passieren zu lassen. Dabei konnten sie sich auszutauschen, die Musik nachklingen lassen und den Abend in geselliger Runde ausklingen lassen.