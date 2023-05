Sie musizieren in der Lourdesgrotte für den Frieden

In Zeiten von Krieg, Krisen und Verunsicherung geben diese Musiker ein internationales Konzert für den Frieden: „Ilona Maria Jambor & Friends Band“ spielt am Freitag, 2. Juni, ab 20 Uhr in der Wallfahrtsstätte in Maria Gugging und sorgt für Impressionen aus aller Welt. Der Eintritt zur musikalischen Darbietung in der Lourdesgrotte ist frei, freiwillige Spenden für die Renovierung der Grotte sind jedoch willkommen. Anschließend an das Konzert findet eine Weinverkostung statt.

