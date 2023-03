Arbeitslosigkeit im Bezirk Tulln leicht gestiegen

Trotz leichtem Anstieg im Jahresvergleich liegt die Arbeitslosigkeit im Bezirk mit 2.319 vorgemerkten Jobsuchenden weiter auf sehr niedrigem Niveau. "Ende Februar lag sie um 0,5 Prozent bzw. +11 Personen über dem Niveau des Vergleichsmonats 2022", erklärt AMS-Tulln-Chef Hans Schultheis.

Solange eine Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt nicht erreicht ist, hat das Arbeitsmarktservice das Ziel, jobsuchende Frauen verstärkt zu unterstützen Hans Schultheis, AMS-Leiter Bezirk Tulln

Die Entwicklung im Arbeitsmarktbezirk Tulln verlief im letzten Monat für Männer günstiger: Das AMS verzeichnete bei Männern 1.327 Betroffene (-68 bzw. -4,9 Prozent), bei arbeitslosen Frauen wurde ein Anstieg um +79 arbeitslose Frauen oder +8,7 Prozent auf insgesamt 992 registriert.

"Solange eine Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt nicht erreicht ist, hat das Arbeitsmarktservice das Ziel, jobsuchende Frauen verstärkt zu unterstützen. 2023 werden wir mindestens 52 Prozent an arbeitsmarktpolitischen Fördermitteln für Frauen aufwenden", so Hans Schultheis.

195 Personen waren Ende Februar im Arbeitsmarktbezirk Tulln langzeitarbeitslos.

Über konsequente Vermittlungsarbeit und maßgeschneiderte Förderprogramme des AMS in Kooperation mit dem Land und den Sozialpartnern konnte im Bezirk ein Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit um -46,1 Prozent (-167) im Jahresvergleich erreicht werden. Jeder 12. Kunde oder Kundin in ist allerdings bereits mehr als ein Jahr beim AMS Tulln arbeitsuchend vorgemerkt. Abbau bzw. Verhinderung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher ganz oben auf der Agenda des AMS Tulln.

Jugendarbeitslosigkeit leicht gestiegen, Ältere profitieren

Bei folgenden Personengruppen verzeichnet das AMS Tulln eine Zunahme der Arbeitslosigkeit: Jugendliche (+7,9 Prozent bzw. +17), ausländische Staatsangehörigen (+5,4 Prozent bzw. +32) und Personen im Haupterwerbsalter (+3,1 Prozent bzw. +36). Älteren Arbeitskräfte ab 50 (-4,6 Prozent bzw. -42) hingegen konnten die gute Nachfrage der Wirtschaft nutzen.

Die Dynamik am Arbeitsmarkt ist ungebrochen hoch. Im Februar konnten 845 Personen ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet.

Die Unternehmen im Bezirk suchen intensiv nach Arbeitskräften. 654 freie Stellen wurden erfolgreich mit einer passenden Arbeitskraft besetzt - gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 20,9 Prozent (absolut +113).

