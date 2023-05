Abgelegen nicht Aufgegeben

Weidlingbach/Scheiblingstein ist wohl die abgelegenste Katastralgemeinde von Klosterneuburg. Trotzdem leben dort fast 900 Menschen. Die NÖN wollte auch hier wissen, wie das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner aussieht und was ihre Wünsche sind und hat dafür mit Ortsvorsteherin Traude Balaska gesprochen.

Orts-/Veranstaltungszentrum

In keiner Ortschaft gibt es ein eigenes Veranstaltungszentrum. In Weidlingbach dient das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr als Raum für Veranstaltungen und die meisten werden auch von der Feuerwehr selbst ausgerichtet. Scheiblingstein hat keine eigene Feuerwehr. Hier dient vor allem das Karl-Mühldorf Heim als Treffpunkt.

Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten

In den Ortschaften gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten. Die Bevölkerung muss zum Einkaufen entweder nach Klosterneuburg oder nach Königsstetten fahren. „Was sich die Leute natürlich wünschen würden, wäre ein eigener Greißler für die nötigsten Lebensmittel. Es hat sich aber eingebürgert, dass wenn jemand nach Klosterneuburg fährt um beispielsweise auf die Bank zu gehen, man auch gleich die Einkäufe macht, und auch seinen Nachbarn und Bekannten anbietet ihren Einkauf zu erledigen“, meint Ortsvorsteherin Traude Balaska.

Postpartner

Wie in Weidling gibt es auch in der Katastralgemeinde Weidlingbach keinen eigenen Postpartner. Das nächste Postamt ist in der Leopoldstraße in Klosterneuburg und die nächste Abholstation beim Hofer in Weidling.

Kinderbetreuung und Schule

Bis 1961 gab es in Weidlingbach eine Schule, welche aber aufgrund der zu niedrigen Schülerzahl geschlossen wurde. Heute gibt es weder in Weidlingbach noch in Scheiblingstein eine eigene Schule oder eine Möglichkeit der Kinderbetreuung. Allerdings gibt es beides in Weidling. Auf dem Weg nach Wien oder Klosterneuburg können Eltern ihre Kinder bis zum Volksschulalter ohne größere Umwege absetzen.

Gastronomie

Eine geringe Einwohnerzahl ist nicht besonders attraktiv für Gastronomen. Das Gasthaus Scheiblingstein und einige Waldhütten wie die Toifl- oder die Windischhütte sind aber ein beliebtes Ausflugsziel und bieten nicht nur Touristen eine Möglichkeit auch einmal essen zu gehen.

Vereine und Freizeitangebot

Auch hier ist die Katastralgemeinde durch ihre Größe, Einwohnerzahl und Abgelegenheit beschränkt. Die beiden wichtigsten Vereine sind die Freiwillige Feuerwehr Weidlingbach und „Wir Scheiblingsteiner“. In der Freizeit kann man entweder im Tennisclub Atzler spielen, den Mountainbike Trail fahren oder einen Ausflug auf einer der etlichen Wanderrouten machen.

Zuzug und Abwanderung

„Ich glaube, dass kaum jemand von hier abwandert“, meint Traude Balaska. Genau Zahlen weiß auch sie aber nicht. Wer Zuhause ein etwas ruhigeres Leben, abseits vom Trubel der Stadt will, ist in Weidlingbach aber gut aufgehoben was hin und wieder zu neuen Einwohnern der Gemeinde führt.

Ortsvorsteherin-Sprechstunden

Es gibt hier keine festgelegten Zeiten. „Wer etwas braucht oder will kann mich jeder Zeit und an jedem Tag anrufen“, erklärt Traude Balaska.

Wünsche der Ortsvorsteherin

„Natürlich würde auch ich mir einen Greißler beziehungsweise irgendeine Art Nahversorger wünschen, aber wir alle haben gewusst wo wir uns ansiedeln und wie die Situation hier ist und wir kommen damit zurecht“,so Balaska.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Situation hat sich bereits verbessert. Die Busse fahren deutlich öfter als noch vor zehn Jahren aber vor allem die berufstätige Bevölkerung ist doch auf ein Auto angewiesen. Zumal der „Schulbus“ um 7 Uhr an schulfreien Tagen nicht fährt.

Auf dem Gelände der Feuerwehr Weidlingbach finden die meisten Events im Ort statt. Foto: NÖN, Wollmann

