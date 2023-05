Nebem Kunst und Innovation: Wie belebt ist Maria Gugging?

Orts- und Veranstaltungszentrum: Einen Veranstaltungssaal in Maria Gugging gibt es über den Kindergarten. Durch die Kinderbetreuungsoffensive des Landes NÖ wird der Saal für eine neue Kindergartengruppe benötigt. „Soweit ich weiß, wird noch überlegt, ob der ganze Veranstaltungssaal für die Kindergartenkinder gebraucht wird oder nur ein Teil. Die letzten Jahre wurde er aber kaum genutzt,“ erklärt Ortvorsteherin Gabriele Pöll.

Geschäfte und Gastronomie: Die Geschäfte in Gugginge beschränken sich auf einen Supermarkt, dem Billa am Anfang des Ortes, und einen frischen Eier-Automaten bei der Landwirtschaft Niedl. Außerdem Gastronomie gibt es die Pizzeria La Strada und den Waldhof. Der Wunsch nach weiteren Geschäften besteht nicht, so Pöll: „Wir sind da relativ zentral.“

Postpartner: In Maria Gugging gibt es keinen Postpartner. Die nächste Paketstelle ist beim Hofer in Kierling und die nächste Poststelle in St. Andrä Wördern.

Schule und Kindergarten: Das Betreuungsangebot ist nicht recht groß, wird aber ausgebaut. Es gibt einen Kindergarten mit zur Zeit einer Gruppe, durch die Betreuungsoffensive wird eine zweite Gruppe errichtet. Eine Schule gibt es in Gugging nicht.

Foto: Reibenschuh

Vereine, Sport und Freizeit: Es gibt die Freiwillige Feuerwehr, die Kinderfreunde und einen Pensionistenclub sowie den Naturpark Eichenhain. Außerdem hat die Gemeinde einen großen Spielplatz mit Basketballkorb, einen Fußballfeld mit zwei Toren und viele weitere Spielgeräte. In der Adventzeit gibt es immer einen Glühweinstand. „Ich veranstalte heuer ein Sommerfest ähnlich wie das Familienfest war.“

Treffpunkte für die Jugend: Leider gibt es keine speziellen Treffpunkte oder Angebote für die Jugend, so die Ortsvortsvorsteherin: „Die Jugendlichen sind viel in Tulln oder Wien.“ Solchen die ihre Freizeit in Gugging verbringen sind nach ihr dann bei der Feuerwehr oder anderen diversen Vereinen in Klosterneuburg.

Zuzug und Abwanderung: Laut Ortsvorsteherin Gabriele Pöll hat Maria Gugging durch das Forschungsinstitut ISTA mehr Zuzug als Abwanderung.

Öffentliche Verkehrmittel: Maria Gugging mit dem Bus öffentlich relativ gut angebunden. „Mann kann auch den ISTA Bus nutzen, da zahlt man nur 20 Cent mehr und ist fast schneller als mit dem Auto,“ erzählt Pöll.

Foto: Reibenschuh

Ortsvorsteher-Sprechstunden: Die Sprechstunde von Ortsvorsteherin Gebriele Pöll ist in den geraden Wochen am Donnerstag von 18 – 20 Uhr in der Ortsvorstehung — in der Hauptstraße 18 unter dem Kindergarten.

Was wünscht sich die Ortvorsteherin für Maria Gugging? „Das es ein gutes Miteinander der neuen und alten Ortsbewohner gibt.“

