Was Weidling zu bieten hat

Was macht einen Ort lebenswert? Das ist mit Sicherheit für jede und jeden etwas anderes aber einige wichtige Punkte betreffen alle Einwoner und Einwohnerinnen. Um herauszufinden wie es um Weidling bestellt ist und was möglicherweise fehlt oder geändert werden müsste, hat die NÖN mit Ortsvorsteher Martin Trat gesprochen.

Orst-/Veranstaltungszentrum

Weidling hat ein Ortszentrum in der Schredtgasse 1. Dieses kann von jedem bei der Stadtgemeinde gemietet werden und bietet ausreichend Platz für kleine bis mittelgroße Veranstaltungen. Die Möglichkeiten die in dem Saal bestehen sind vielfältig. Es gibt eine Bühne, ein Audio Mischpult, eine Küche, eine Garderobe, WC-Anlagen und einen Außenbereich. Von Konzerten über Vorträge bis hin zu Festen is dort fast alles möglich.

Geschäfte und andere Einkaufsmöglichkeiten

Möglichkeiten zum Einkaufen gibt es in Weidling nicht viele. Der Hofer in der Brandmayerstraße ist das nächste Lebensmittelgeschät. Dieser wurde laut Martin Trat von der Bevölkerung auch sehr gut angenommen aber viele hätten sich eher eine Art regionalen Kreisler gewünscht. Das sei aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen. Andere Geschäfte im Ort sind ein Schneider, Friseure, eine Pizzeria und die Tortenmanufaktur. Doch „Was den Leuten wirklich fehlt ist die Trafik“, meint Ortsvorsteher Martin Trat.

Postpartner

In Weidling gibt es keinen direkten Postpartner. Die nächste Postfiliale ist in der Leopoldstraße in Klosterneuburg „Es fehlt das passende Geschäft zum kombinieren“, meint Trat. Was es gibt ist die Abholstelle beim Hofer. Diese wurde von der Bevölkerung auch gut angenommen.

Schule, Kindergarten, Betreuung

In weidling gibt es sowohl einen Kindergarten als auch eine Volksschule. Beide bieten auch ein Betreuungsangebot für den Nachmittag. Und auch für Kleinkinder wird es schon sehr bald eine Betreuungsmöglichkeit geben. In dem neuen Gebäude, das auf dem Gelände der alten Feuerwehr gebaut wurde richtet die Stadtgemeinde eine Einrichtung für Kinder bis zwei Jahre ein.

Gastronomie

Die Gastronomie in Weidling ist vielleicht nicht sehr Vielseitig aber durchaus gut ausgebaut. Neben der Pizzeria und der Tortenmanufaktur gibt es zwei Gasthäuser. Das Gasthaus Smetana und das Gasthaus Trat. Außerdem gibt es es noch fünf Heurigen.

Vereinsleben, Sport- und Freizeitangebot

Vereinstechnisch ist Weidling nicht schlecht aufgestellt. Auf dem Sportplatz trainiert das Football Team Broncos und das Frisbee Team Mosquitos. Es gibt die Pfadfinder Weidling und selbstverständlich die Freiwillige Feuerwehr. Außerdem den Bildungs- und Geselligeitsverein, den Verein Lebenswertes Weidlingtal und den Chor Weidling. Abgeshen von einigen Spielplätzen ist das Freizeitangebot außerhalb der Vereine allerdings doch eher beschränkt.

Angebote und Treffpunkte für die Jugend

Die Möglichkeiten für Jugendliche sind in Weilding sehr beschränkt. „Die meisten treffen sich gleich irgendwo in Klosterneuburg, da man von dort auch einfacher nach Wien weiter kommt“, meint Martin Trat.

Zuzug und Abwanderung

„Es gibt ein wenig Zuzug und kaum Abwanderung“, ist Trat überzeugt. Genaue Zahlen kenne er aber momentan auch nicht.

Ortsvorsteher-Sprechstunden

„Nach Vereinbarung kann man sich jederzeit mit mir treffen. Wenn es etwas wichtiges gibt rufen mich die Leute an und wir klären das gemeinsam“, meint Martin Trat. Im Schnitt bekommt er ein bis zwei Anrufe pro Monat. Meist geht es dabei um klassische Nachbarschafts-Streitigkeiten wie Lärm oder Falschparken.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Buslinie 401 fährt in der Regel jede halbe Stunde von Weidling bis zum Bahnhof. In der Früh gibt es extra Schulbusse und mittlerweile kommt man sogar um halb zehn am Abend noch vom Reitstall bis zum Weidling Bahnhof. „Was fehlt wäre ein Citybus, der den Ödberg, den Kirchenplatz, die Reichergasse und die ansässigen Ärzte miteinander verbindet“, meint Trat. So würde vor allem älteren Leuten geholfen werden, die sich nicht mehr trauen mit dem Auto zu fahren.

Wünsche des Ortsvorstehers

„Eine Sache die ich mir wünschen würde wären mehr Parkplätze beim Ortszentrum“, überlegt Trat. Doch, wie Trat selbst meint, ist das dort aufgrund des vorhandenen Platzes kaum möglich.

