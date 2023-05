Höflein: Klein, aber sehr fein

Zwischen Donau und den Abhängen des Wienerwalds schlängelt sich die Katastralgemeinde Höflein. Mit 806 Einwohner und einem Flächenausmaß von 3,91 Quadratkilometern ist es die kleinste der sechs Katastralgemeinden und es hat sich wohl den dörflichsten Charakter erhalten. Seit ungefähr einem Jahr ist Helga Fucac nun die Ortsvorsteherin von Höflein.

Orts- und Veranstaltungszentrum: Der neue Kindergarten beinhaltet auch die Ortsvorstehung und das Gebäude ist an sich auch als Ortszentrum angedacht. So findet hier alljährlich der Neujahrsempfang statt. Diverse weitere Veranstaltungen werden in den Räumlichkeiten der Vereine beziehungsweise in den Gasthäusern oder beim Bergheurigen abgehalten.

Geschäfte: Die Höfleinerinnen und Höfleiner können montags bis samstags jeweils bis 8.30 Uhr frisches Gebäck, aber auch Milch oder Eier in der Bäckerei „Rest“ kaufen. „Ein Bauer aus der Hollabrunner Gegend kommt alle zwei Wochen am Samstag, macht Station bei den Gasthäusern sowie den Stammkunden und liefert Kartoffeln, Gemüse und dergleichen“, empfiehlt Fucac diesen Service. Anfragen und Kontakt gehen über Elisabeth Kutscha vom Gasthaus „Goldener Anker“. Aber auch Lieferdienste sind immer mehr im Kommen.

Postpartner: „Gibt es keinen. Man muss nach Klosterneuburg in die Leopoldstraße fahren, was zur Abholung eines eingeschriebenen Briefes, wenn man kein Auto hat, schon fast zum Tagesausflug werden kann“, hofft Fucac, dass bald wieder zumindest eine Abholstelle in der Nähe geschaffen wird.

Schule und Kindergarten: Der Kindergarten mit einer Gruppe hat von Montag bis Donnerstag von 7 bis 15 Uhr und am Freitag bis 14 Uhr geöffnet. Viele Eltern, die längere Betreuungszeiten benötigen, haben ihre Kinder daher gleich in Kritzendorf angemeldet. Die Volksschulkinder fahren mit dem Bus ebenfalls nach Kritzendorf.

Gastronomie: Noch hat Höflein zwei Gasthäuser. Im Sommer wird allerdings der „Rote Hahn“ zusperren und auch Elisabeth Kutscha vom „Goldenen Anker“ hat keinen Nachfolger.

Vereine, Sport, Freizeit: „Es gibt sehr viele Vereine und Sportmöglichkeiten in Höflein“, freut sich Fucac. So wird im Sportheim der Naturfreunde unter anderem Kinderturnen für Kindergarten- und Volksschulkinder angeboten. Außerdem kann man sich dort Kajaks ausborgen, in der Kraftkammer trainieren und es gibt auch wöchentliche Saunatreffen. Bekannt und beliebt ist auch das Sommersonnwendfeuer der Naturfreunde an der Donau. Der Tennisverein mit seinen Tennisplätzen lässt das Herz von Fans des weißen Sports höher schlagen. Der Kulturverein veranstaltet neben Konzerten und Kabarettabenden im Kulturkeller auch Tages- und Wochenausflüge. Abgerundet wird das Kulturprogramm auch durch Konzerte in der Pfarrkirche. Monatlich treffen sich auch die Seniorinnen und Senioren. Veranstaltungen für den guten Zweck werden vom Dorfverein organisiert. Die Spenden werden dann für die Förderung des Ortsbildes oder für tatkräftige Unterstützung für Höfleiner Mitbürgerinnen und Mitbürger oder der Feuerwehr verwendet. Diese ist ebenfalls sehr aktiv im Ort und veranstaltet neben dem Feuerwehrheurigen – heuer vom 30. Juni bis 2. Juli – auch immer die Wintersonnwendfeier im Roten Bruch.

Treffpunkte für die Jugend: Neben dem Ballspielplatz, dem Spielplatz, dem Sportheim oder dem Tennisplatz trifft man sich vor allem im Sommer gerne an der Donau – am kleinen, aber feinen Strand.

Wir haben keine großen Wohnbauten – und hoffen, das bleibt so. Helga Fucac, Ortsvorsteherin

Zuzug und Abwanderung: „Es gibt immer wieder einen Wechsel, aber zum Glück haben wir keine großen Wohnbauten und wir hoffen, dass das so bleibt“, spricht Fucac wohl vielen Höfleinerinnen und Höfleinern aus dem Herzen.

Ortsvorsteher-Sprechstunden: Jeden Montag von 17.30 bis 18.30 Uhr ist Helga Fucac in der Ortsvorstehung für die Höfleinerinnen und Höfleiner vor Ort.

Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Franz-Josef-Bahn und dem Bus ist Höflein gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden.

Was wünscht sich die Ortsvorsteherin für Höflein? „In den letzten Jahren wurde schon einiges gemacht und man muss versuchen, unser schönes Umfeld so zu erhalten“, ist sich Fucac sicher. Dennoch gibt es einige Wünsche: ein zweiter Basketballkorb am Ballspielplatz, um ein Match spielen zu können, der Glasfaserausbau oder auch der Fernwärmeausbau werden oft gewünscht und gefordert. Und laufende Verbesserungen wie etwa die Müllinselproblematik sind in Arbeit. Außerdem hoffen die Höfleinerinnen und Höfleiner, dass sie, auch wenn in Kritzendorf eine Apotheke aufsperren sollte, ihre Hausapotheke, die sie seit Jahrzehnten versorgt, behalten können.

