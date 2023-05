Fatigue-Syndrom: „Ein Leben wie im goldenen Käfig“

Für die meisten Menschen ist, das was Lisa erleiden muss, fast unvorstellbar. Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom, kurz ME/CFS, wird oft auch fälschlicherweise als Erschöpfungssyndrom übersetzt, aber das ist zu wenig. Viel zu wenig wie Elisabeth Bacher, die Mutter von Lisa, aus eigener Erfahrung berichten kann. Schon kleine Sachen oder Einflüsse von außen können bei Lisa einen „Crash“ auslösen, der dann weitreichende Folgen hat.

Zuerst konnte Lisa nach einem Crash nicht mehr Klavierspielen, nicht mehr am Frauenlauf teilnehmen, Radfahren und irgendwann auch nicht mehr in das Gymnasium gehen. Trotz allem hat Lisa es geschafft: Sie machte die Matura und hatte als Ziel, Biogenetikerin zu werden. Doch nach der bestandenen Matura, auf einer Reise nach Schweden, die eigentlich eine Belohnung für Lisa, ihre drei Geschwister und natürlich auch ihre Mutter sein sollte, kam dann ein solcher Crash, dass sie zwei Wochen lang nicht mehr das Zimmer verlassen konnte. „Muss Lisa sterben?“ — diese Frage stellte damals Lisas jüngster Bruder ihrer Mutter. „Das hat mich sehr getroffen“, erinnert sich Elisabeth Bacher an diese Zeit. Und mit das Schlimmste: Niemand konnte erklären, was Lisa nun eigentlich wirklich hat.

Ein sichtbares Zeichen

für ME/CFS-PatientenEs war ein schleichender Prozess, der für Lisa und ihre Mutter mit unzähligen Besuchen bei Ärzten und in der Reha-Klinik verbunden war. Es wurde eine seltene Rheumaerkrankung bei Lisa festgestellt und viele Mediziner sagten auch, dass es einfach psychosomatisch sei. Aber das ist es nicht. Nach einer regelrechten Odyssee gelangten sie dann endlich an den richtigen: den Neurologen Michael Stingl. Er ist der einzige Facharzt für diese Krankheit in Österreich und somit auch die einzige Anlaufstelle für die Betroffenen. Und von denen gibt es viel mehr als gedacht. Die Österreichische Gesellschaft für ME/CFS schätzt, dass es in Österreich mehr Erkrankte gibt als Bushaltestellen.

ME/CFS ist eine Multisystemerkrankung. Was es auslöst, ist derzeit noch nicht wirklich bekannt. Denn obwohl es so viele Betroffene gibt, gibt es auf diesem Gebiet kaum Forschung. Ein Hoffnungsschimmer ist jetzt allerdings Corona beziehungsweise Longcovid, das sehr ähnliche Symptome hat wie ME/CFS. Auf diese Forschung und auch auf die Aufklärung von Ärztinnen und Ärzten hofft auch Elisabeth Bacher. Lisa hat sich nach ihrer Diagnose und wenn es ihr Gesundheitszustand zulässt, sehr mit der Krankheit beschäftigt. Mutter und Tochter wissen nun auch, dass viele Therapien, die sie in ihrer Verzweiflung natürlich ausprobiert haben, eher kontraproduktiv waren und ihren Zustand nur verschlimmert haben.

Keine finanzielle Unterstützung

Im November letzten Jahres hatte Lisa ihren letzten schweren Crash. Lisa konnte monatelang nicht einmal ihr Bett verlassen. Sie bekommt zwei Mal in der Woche Infusionen und es ist schon ein Erfolg, wenn sie es schafft, ins Wohnzimmer zu gehen oder sie wieder Berührungen ihrer Tiere zulassen kann.

Mit der Pflege ihrer Tochter ist Elisabeth Bacher, abgesehen von der Unterstützung von Lisas Geschwistern und auch einer gewissen Unterstützung der Pfarre und der Gemeinde, alleine. In Lisas Nähe muss man sehr vorsichtig sein, da schon Geräusche oder Gerüchte bei Lisa Krämpfe auslösen können, die mit starken Schmerzen verbunden sind. Aber dennoch will Lisa nicht nur mit der Krankheit identifiziert werden, sondern als Person auch mit ihren Stärken gesehen werden.

Damit Lisa und alle, die ebenfalls an ME/CFS sichtbarer zu machen, findet am 12. Mai ein Protesttag statt, an dem Gebäude auf der ganzen Welt blau erstrahlen. In Weidling wird nicht nur das Wohnhaus der Familie beleuchtet, sondern auch die Weidlinger Kirche wird blau erstrahlen.

https://mecfs.at/

