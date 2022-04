Vor über 60 Jahren: Eine neue Schule für ein Klosterneuburger Viertel

Werbung TLI Kleinkind-Gruppen geben Wurzeln für eine chancenreiche Zukunft

Bereits in den 1920er Jahren fasste die Stadtgemeinde Klosterneuburg den Beschluß, eine eigene Schule für das Sachsenviertel zu errichten. Dies war notwendig geworden da die Stiftsschule des Chorherrenstifts Klosterneuburg nach 800-jährigen Bestehen von der öffentlichen Hand übernommen wurde. Allerdings war damals mit einer Fertigstellung des neuen Schulgebäudes innerhalb von zwei Jahren gerechnet worden.

Die geplante Bauzeit konnte nicht ganz eingehalten werden. Erst 37 Jahre später, am 14. November 1958 konnte dann die „Allgemeine öffentliche Volksschule für Knaben und Mädchen, Klosterneuburg, Anton-Bruckner-Gasse 6“ unter Beisein von zahlreichen Honorationen feierlich eröffnet werden.

„Die Bewohner des Sachsenviertels, das seit geraumer Zeit meist ,Weidlinger Viertel’ und neuerdings ,Leopoldsviertel’ genannt wird, werden sich an das farbenfrohe Bild der neuen Schule bald gewöhnen und sie haben ihr auch schon einen schönen Namen zugedacht, nämlich ,Leopoldsschule’. Diese Bezeichnung ist freilich vorderhand noch ,inoffiziel’“, schrieben die „Klosterneuburger Nachrichten“ anlässlich der feierlichen Eröffnung in ihrer Ausgabe vom 14. November 1958.

Start mit vier Klassen

Das neue Schulgebäude, dessen Planung von dem damaligen Stadtbaudirektor Dipl.-Ing. Libowitzky stammte, wurde von der Baufirma „Böhmer & Prem“ errichtet.

Zunächst übersiedelten nur vier Volksschulklassen von ihrer „alten“ Heimat in der Hermannschule in das neue Gebäude. Alle Kinder, die übersiedelten, stammten aus dem Viertel rund um die neue Volksschule. Die restlichen Klassen verblieben in der Hermannschule und wurden als Expositur geführt.

1961 wurde vom Unterrichtsministerium umsystemiert und es wurden aus den beiden zwei eigenständige Volksschulen. Seit 1967 gibt es auch einen Kindergarten neben der „Leopoldsschule“ in der Anton-Bruckner-Gasse.

