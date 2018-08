In allen Weinbauregionen Österreichs – so auch in Klosterneuburg – hat die Weinlese nun voll begonnen. Schon wochenlang wird über die vermeintlich große Ernte und die gute Qualität des Traubenmaterials in allen Medien spekuliert. Bei genauer Betrachtung zeigt sich allerdings ein differenziertes Bild.

Johannes Schmuckenschlager (ÖVP) ist auch Weinbaupräsident. | ÖVP

„So früh wie heuer hat die Traubenreife noch nie eingesetzt. Dies ermöglicht uns, den Lesezeitpunkt optimal wählen zu können. Hinsichtlich der Menge liegen wir heuer zwar über dem Durchschnitt, die erwarteten Übermengen gibt es aber nicht,“ berichtet Burgenlands Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld zuversichtlich.

Der Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes, der Klosterneuburger Johannes Schmuckenschlager, berichtet aus anderen Weinbauregionen, dass die Ausbeute aufgrund der Trockenheit heuer geringer ist. „Hoffen wir, dass keine Schlechtwetterereignisse mehr eintreten und zumindest die nun nach unten korrigierte Ernteerwartung gehalten werden kann. Aufgrund der hohen Qualität und der stabilen Marktsituation ziehen die Traubenpreise nun wieder an. Wir appellieren an den Handel, faire Preise zu zahlen, damit die Winzer weiterhin nachhaltig wirtschaften können,“ so Schmuckenschlager.

Klosterneuburg ist aktuell aber noch nicht im Lese-Fieber. Klosterneuburgs Weinbauobmann Leopold Kerbl berichtet aber auch schon von den ersten Erntebewegungen in der Babenbergerstadt. „Die Lesezeit beginnt teilweise auch bei uns, aber nur für frühe Sorten, aus denen Sturm und Traubensaft gewonnen wird“, so der Weinfachmann. Das Stift will nächste Woche mit der Lese beginnen. Allerdings nur für die Sektproduktion, da man dafür Trauben mit viel Säure, aber wenig Alkohol braucht. Die „Normalernte“ beginnt, laut Kerbl, in der ersten Septemberwoche, allerdings auch drei Woche früher als in den Vorjahren.

Gutes Jahr für Prädikats- und Rotwein

„Es stimmt, dass es wahrscheinlich weniger Wein geben wird“, so Kerbl, „weil die Beeren sehr klein sind und weniger Saft haben.“ Aber alles könne sich mit dem Wetter noch ändern. „Aus einem Kilogramm Weintrauben kann man in der Faustregel eine Flasche Wein gewinnen. Heuer könnte es sein, dass diese Regel nicht eingehalten werden kann, weil die Trauben durch die Trockenheit weniger saftig sind.“

Aber all das seien nur Prognosen. In zwei bis drei Wochen würde es man genau wissen. Jedenfalls sei heuer ein gutes Jahr für Prädikatsweine und Rotweine.