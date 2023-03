Klosterneuburg: Reisen mit Sisi und ein Thriller im Mafia-Milieu

Literatur aus Klosterneuburg ist derzeit beim deutschen Emons-Verlag (Köln) angesagt.

Auf die Spuren von Kaiserin Elisabeth – in ihrer Familie und vor allem von Franz Joseph „Sisi“ genannt – hat sich Sabine M. Gruber begeben und bringt nun den Reiseführer „111 Sisi-Orte in Europa, die man gesehen haben muss“ heraus (erhältlich ab 23. März).

Eine Reise durch das bewegte Leben einer Kaiserin, ein biografisches Mosaik: Keine andere Frau ihrer Zeit war an so vielen Orten wie Sisi. Sie hatte einen ausgeprägten Schönheitssinn und die besondere Gabe, jenseits ihrer Repräsentations- und Familienpflichten Orte mit besonderer Aura zu finden. Am wohlsten fühlte sie sich in der freien Natur, auf Berggipfeln, an Seeufern und auf dem Meer. Die wichtigsten Orte ihres bewegten Lebens selbst zu entdecken ist die wohl schönste Art, sich ihrem Wesen zu nähern.

Von Sabine M. Gruber sind in der selben Reihe bereits die Bände „111 Orte in den Wiener Alpen, die man gesehen haben muss“, „111 Orte im Wienerwald, die man gesehen haben muss“ und „111 Orte der Musik in Wien, die man gesehen haben muss“ erschienen. Gruber, geboren in Linz/Donau, lebt mit ihrer Familie als freie Autorin in Klosterneuburg. Sie hat Fremdsprachen und Musik (Konzertfach Cembalo) studiert und ist viel in der Welt herumgekommen.

Fotografieren war schon immer ihre Leidenschaft. Neben Romanen („Chorprobe“, „Beziehungsreise“) und Erzählungen („Kurzparkzone“) schreibt sie Bücher und Texte über Musik („Unmöglichkeiten sind die schönsten Möglichkeiten“, über Nikolaus Harnoncourt) und Kunst sowie über das Reisen.

Zudem ist sie seit 2012 Vizepräsidentin der Europäischen Gesellschaft für Schriftpsychologie. Gruber ist unter anderem Mitglied beim P.E.N.-Club, beim Literaturkreis Podium und beim Österreichischen SchriftstellerInnenverband. Im Jahr 2022 wurde sie mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich ausgezeichnet.

Den neuen Sisi-Band präsentiert Gruber am Dienstag, 18. April, in der Buchhandlung Thalia W3 (1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 2a/2b).

„Das Gebot des Bösen“: Krimi-Debüt mit Ost-Plot

In ein ganz anderes Metier begibt sich Oliver Juli mit seinem ebenfalls am 23. März erscheinenden Thriller „Das Gebot des Bösen“. Der Autor, der in Klosterneuburg lebt und im Hauptberuf eines der größten Energieforschungsprojekte Europas in der Seestadt in Aspern (Wien) koordiniert, legt damit sein Romandebüt vor, in dem er die Abgründe der Balkan-Mafia seziert und seine Leserschaft mit einem Plot konfrontiert, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse zunehmend verschwimmen.

„Das Gebot des Bösen“ spielt in Wien, Ungarn, der Slowakei, Bulgarien und Tschechien. Inmitten eines Waldes wird ein blutgetränkter Tatort ohne Leiche entdeckt. Zur selben Zeit verschwindet eine Schülerin aus einem nahe gelegenen Internat, aber das Blut im Wald stammt nicht von ihr. Kriminalpolizistin Dani Scholz und ihr Partner Nico Drabek stehen vor einem Rätsel. Mithilfe des jungen Roma Neven, der sich als Handlanger des organisierten Verbrechens zu erkennen gibt, nehmen sie die Spur eines skrupellosen Mafiaclans auf – doch ihre Ermittlungen führen in eine Katastrophe, und ein gnadenloser Kampf um Rache und Gerechtigkeit beginnt. Der Krimi entführt in die Welt der organisierten Kriminalität und des Menschenhandels. Man blickt in die Abgründe der Balkan-Mafia und wird in die Strukturen der bulgarischen Clankriminalität eingeweiht.

Infos: www.emons-verlag.de.

