Franz Kafka in Kierling: „Nackt über Heuhaufen“

„Auch alte Herren, die nackt über Heuhaufen springen, gefallen mir nicht.“

Ernährung, Vegetarismus und Naturheilkunde in Kafkas Leben: Zu einer Lesung aus Texten von Franz Kafka lädt die Österreichische Franz-Kafka-Gesellschaft am Donnerstag, 30. März um 18.30 Uhr in den Studien- und Gedenkraum im ehemaligen Sanatorium Hoffmann in Kierling (Hauptstraße 187). Es liest Charlotte Aigner, einleitende Worte steuert Alfred Schmidt bei.

Zeit seines Lebens war Franz Kafka auf der Suche nach einer gesunden Lebensweise und einer ihm zuträglichen Ernährung, zugleich erfüllte ihn ein tiefes Misstrauen gegenüber der Schulmedizin und ihren Behandlungsmethoden. Der zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufblühenden Naturheilbewegung stand er sehr aufgeschlossen gegenüber, ebenso dem Vegetarismus, ohne aber jemals eine streng dogmatische Haltung einzunehmen.

Wesentlichen Einfluss auf Kafka hatten diesbezüglich sein Onkel Siegfried Löwy, ein recht eigenwilliger Landarzt in Triesch, und eine Begegnung mit dem bekannten Naturheil-Propheten Moritz Schnitzer.

Die Lesung folgt den Spuren zu diesem Thema in Kafkas Werk – etwa der amüsanten Schilderung seines Aufenthalts in Sanatorium Jungborn im Harz im Sommer 1912 in den Tagebüchern, aber auch in Briefen und seinem literarischen Werk.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.