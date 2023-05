Gerhard Jelinek zu Gast in Klosterneuburger Bibliothek St. Martin

Gerhard Jelinek war wieder einmal Gast der „bibliothek st. martin“. Es war seine vierte Einladung zu einer Lesung. Das zahlreich erschienene Stammpublikum freute sich bei einem Glas Prosecco auf den beliebten Autor. Diesmal referierte er über Familien, die Geschichte machten. Er erzählte, wie es zu dem Buch „Eine Frage der Herkunft“ kam, wie er über seine eigene Familiengeschichte forschte und auch über sein neuestes Projekt, das Jahr 1924, das Thema seines nächsten Buches sein wird.

Gerhard Jelinek referierte unter anderem über die Familie der Eppensteiner, das erste österreichische Herzogsgeschlecht aus dem steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet, sowie über die Familie Fugger – und da im Besonderen über Nora Fugger – deren scharfsinnigen Beobachtungen die Nachwelt Einblicke in die „erste Gesellschaft“ der untergehenden Habsburgermonarchie verdankt. Er entführte die Anwesenden in die Niederlande zur Bruegel-Familie und zurück nach Salzburg zur Familie Mozart. Interessiert hat Jelinek der jüngere Sohn des berühmten Komponisten, aus dessen Schatten der begabte Klaviervirtuose und Komponist Franz Xaver Wolfgang Mozart nie treten konnte. Er erzählte Neues über die Familie Trapp mit ihrem seinerzeitigen Wohnsitz in der Martinstraße und Interessantes über die Zuckerbäcker Zauner in Bad Ischl, die Familie Miseroni, die Quandts, die Familie Wittgenstein, …

Werner Riedmüller von der Buchhandlung Tyrolia hatte wieder Bücher zum Signieren mitgebracht und die meisten der Besucher wechselten im Anschluss an die Lesung vom Albrechtsbergersaal in das „Tönnchen“ zum angeregten Gespräch bei einem Buffet der Gastwirtschaft zum Ockermüller.

Gerhard Jelinek, Kulturstadträtin Katharina Danninger Foto: bibliothek st. martin

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.