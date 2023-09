Das literarische Universum von Gugging

Literatur inspririert von den Gugginger Künstlerinnen und Künstlern: Autor Gerhard Roth hatte nicht nur profundes Interesse an ihnen, sondern führte auch eine langjährige und intensive Freundshchaft mit ihnen.

Durch die Publikationen von Leo Navratil wurde der Schriftsteller auf das Haus der Künstler aufmerksam und war begeistert von den Gedichten von Ernst Herbeck, die Ernst Jandl, W. G. Sebald, Heinar Kipphardt, Friedericke Mayröcker oder Clemens J. Setz.

Einen Einfluss hatte das auf sein literarisches Schaffen – so finden sich in seinen Romanen „Das Labyrinth“ (2004), „Orkus. Reise zu den Toten“ (2011) und in seinem letzten erschienenen Werk „Die Imker“ (2022) Verweise auf die Gugginger.

Im Rahmen der Sonderausstellung „gugging inspiriert.! von bowie bis roth“ gestaltet Kuratorin Nina Ansperger einen mitreißenden Nachmittag zusammen mit Schauspieler Markus Hering, Literaturwissenschaftlerin Gisela Steinlechner und Literaturkritiker Uwe Schütte, die Gerhard Roth nund Ernst Herbeck kennen und lieben. Sie präsentieren und diskutieren die Texte beider Autoren am Sonntag, 10. September, um 15 Uhr im „museum gugging“.